Другие новости30 мая 2024, 20:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
30 мая 2024, 20:13 |
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В четверг, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:30 Италия U-17 – Англия U-17
21:30 Сент-Этьен – Мец
КИБЕРСПОРТ
21:00 Insillo – VP.Prodigy
21:00 3DMAX – Team Spampi
21:30 Thunder Flash – Zero Tenacity
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