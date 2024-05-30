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30 мая 2024, 20:13 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 мая 2024, 20:13 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Италия U-17 – Англия U-17

Ggbet 3.35 – 3.53 – 1.97

21:30 Сент-Этьен – Мец

Ggbet 2.08 – 3.47 – 4.06

КИБЕРСПОРТ

21:00 Insillo – VP.Prodigy

Ggbet 1.58 – 2.27

21:00 3DMAX – Team Spampi

Ggbet 1.41 – 2.72

21:30 Thunder Flash – Zero Tenacity

Ggbet 3.15 – 1.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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