СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

В четверг, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Италия U-17 – Англия U-17

3.35 – 3.53 – 1.97

21:30 Сент-Этьен – Мец

2.08 – 3.47 – 4.06

КИБЕРСПОРТ

21:00 Insillo – VP.Prodigy

1.58 – 2.27

21:00 3DMAX – Team Spampi

1.41 – 2.72

21:30 Thunder Flash – Zero Tenacity

3.15 – 1.30