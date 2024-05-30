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  4. ВИДЕО. Зрители освистали Джоковича, который возмутился их выкриками
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 19:32 |
316
0

ВИДЕО. Зрители освистали Джоковича, который возмутился их выкриками

В этом году болельщики в Париже уже достали многих теннисистов

30 мая 2024, 19:32 |
316
0
ВИДЕО. Зрители освистали Джоковича, который возмутился их выкриками
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции, переиграв во втром круге Роберто Карбальеса Баэну из Испании.

В первом сете при счете 5:4 (15-0) серб проиграл напряженный розыгрыш, который завершился у сетки.

После проигрыша очка Джокович высказал недовольсвто зрителю, который не смог сдержать рот на замке, пока игра продолжадась. После этого зрители освистали теннисиста.

Судья на вышке попросил конкретного зрителя вести себя тише, пообещав, что в противном случае его попросят покинуть трибуны.

Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) – 6:4, 6:1, 6:2

Далее у серба матч с победителем встречи Гаэль Монфис – Лоренцо Музетти.

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Новак Джокович видео Роберто Карбальес Баэна Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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