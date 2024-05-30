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  4. ВИДЕО. Слова Терзича и Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 мая 2024, 17:39 |
382
0

ВИДЕО. Слова Терзича и Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов

Матч состоится 1 июня в 22:00

30 мая 2024, 17:39 |
382
0
ВИДЕО. Слова Терзича и Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», за который играет украинский голкипер Андрей Лунин, сойдутся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Решающая игра самого престижного евротурнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию пресс-конференция обоих наставников команд накануне главного поединка сезона.

ВИДЕО. Слова Терзича и Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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