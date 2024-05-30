В субботу, 1 июня, дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», за который играет украинский голкипер Андрей Лунин, сойдутся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Решающая игра самого престижного евротурнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию пресс-конференция обоих наставников команд накануне главного поединка сезона.

ВИДЕО. Слова Терзича и Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов