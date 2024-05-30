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  4. Байндл и Завацкая вышли в 1/4 финала в Брешии, где сыграют между собой
ITF
30 мая 2024, 18:50 |
253
3

Байндл и Завацкая вышли в 1/4 финала в Брешии, где сыграют между собой

Обе украинки одержали волевые победы во втором раунде

30 мая 2024, 18:50 |
253
3
Байндл и Завацкая вышли в 1/4 финала в Брешии, где сыграют между собой
WTA. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катерина Байндл (№167 WTA) и Катарина Завацкая (№196 WTA) сумели пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).

Байндл, которая получила четвертый номер посева, одержала победу над Луизой Чирико из США (№209 WTA).

Завацкая также с камбэком одолела шестую сеяную Ному Ноха Акуге из Германии (№175 WTA).

Брешия. Второй круг
Катерина Байндл (Украина, 4) – Луиза Чирико (США) – 6:7(4), 6:4, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Нома Ноха Акуге (Германия, 6) – 3:6, 6:3, 6:2

Интересно, что в 1/4 финала украинки впервые сыграют между собой.

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Брешия Луиза Чирико Катарина Завацкая Нома Акуге Ноха
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
Обидві помаленьку пробивають дно.
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