Байндл и Завацкая вышли в 1/4 финала в Брешии, где сыграют между собой
Обе украинки одержали волевые победы во втором раунде
Украинские теннисистки Катерина Байндл (№167 WTA) и Катарина Завацкая (№196 WTA) сумели пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Брешии (Италия).
Байндл, которая получила четвертый номер посева, одержала победу над Луизой Чирико из США (№209 WTA).
Завацкая также с камбэком одолела шестую сеяную Ному Ноха Акуге из Германии (№175 WTA).
Брешия. Второй круг
Катерина Байндл (Украина, 4) – Луиза Чирико (США) – 6:7(4), 6:4, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Нома Ноха Акуге (Германия, 6) – 3:6, 6:3, 6:2
Интересно, что в 1/4 финала украинки впервые сыграют между собой.
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