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  4. Игорь МЕДИНСКИЙ: «Впереди самый важный матч»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 15:58 |
373
0

Игорь МЕДИНСКИЙ: «Впереди самый важный матч»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал победу над «Левым берегом»

30 мая 2024, 15:58 |
373
0
Игорь МЕДИНСКИЙ: «Впереди самый важный матч»
ФК Оболонь Киев. Игорь Мединский

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25:

«На выезде будет еще тяжелее. Будет такая же борьба, как в этой игре. Мы понимаем, что впереди важнейший матч. Мы ожидали такой игры. Цена ошибки высока. Мы смотрели матчи соперника в первой лиге, и видели, что они никому не уступали физически. Нам бы забить второй гол, было бы спокойнее. Мы привыкли к давлению, мы уже за несколько туров до конца понимали, что любое поражение может стоить нам места в УПЛ. Поэтому нам психологически было легче, чем сопернику».

Второй матч между «Левым берегом» и «Оболонью» состоится 2 июня в 16:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Левый берег Оболонь - Левый берег Игорь Мединский
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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