Игорь МЕДИНСКИЙ: «Впереди самый важный матч»

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25:

«На выезде будет еще тяжелее. Будет такая же борьба, как в этой игре. Мы понимаем, что впереди важнейший матч. Мы ожидали такой игры. Цена ошибки высока. Мы смотрели матчи соперника в первой лиге, и видели, что они никому не уступали физически. Нам бы забить второй гол, было бы спокойнее. Мы привыкли к давлению, мы уже за несколько туров до конца понимали, что любое поражение может стоить нам места в УПЛ. Поэтому нам психологически было легче, чем сопернику».

Второй матч между «Левым берегом» и «Оболонью» состоится 2 июня в 16:00 по киевскому времени.