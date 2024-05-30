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  4. ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 14:38 | Обновлено 30 мая 2024, 14:39
1122
22

ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»

Бывший нападающий «Динамо» поделился мыслями относительно уровня команд УПЛ и лиги в целом

30 мая 2024, 14:38 | Обновлено 30 мая 2024, 14:39
1122
22
ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, чего ожидает от львовских «Карпат» в следующем розыгрыше чемпионата Украины, а также поделился мыслями относительно уровня команд УПЛ и лиги в целом.

– Чего Вы ждете от «Карпат» в УПЛ?

– Я от любой команды жду качества, а не мучений. У нас перед сезоном все себя видят в шестерке, а потом мучаются в Премьер-лиге, хотя Премьер-лига слишком сильное название для нашего чемпионата. Не хочу никого обижать, но на самом деле, это Первая или Вторая лига. У нас же, чтобы футбол посмотреть надо детектива нанимать, чтобы найти трансляции.

Любой команде, которая выходит в УПЛ, я желаю удачи, но, как правило, сразу у президентов пропадают деньги. Единственное исключение – это Буткевич. Он хочет сделать из «Полесья» «Шахтер», потому что Игорь Михайлович Суркис уже сказал, что игроков покупать не будет. Это означает, что в «Динамо» снова будет тот же состав и второе место. С этими людьми первое место никогда не получится занять, я уже не говорю о еврокубках. Хотя я болею за «Динамо», а то опять подумают, что за «Шахтер» топлю.

Я болею за качество и за футбол, а как играет «Динамо», вы сами видите. А в еврокубках мучиться будут все, в том числе и «Шахтер».

Возвращаясь к нашей теме, желаю «Карпатам» не мучиться в УПЛ, а быть как «Полесье». Я думал, что житомирский клуб будет в десятке, а они в топ-6 вошли.

Ранее Виктор Леоненко извинился перед главным тренером «Карпат» Мироном Маркевичем.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов Геннадий Буткевич Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 22
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turist86
"Щоб футбол подивитись треба детектива наймати, щоб знайти трансляції".
Мабуть, після третьої чарки Леон навіть пульт від телевізора не може знайти  
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+4
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FunnyCat_____
заберите у него уже бутылку 
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+2
Nick.Grabowski
Буткєвич - це колишній міліціонер, колишній спонсор Януковича та партії регіонів, ще й до всього й лицемірний українофоб. 
Але Леоненко хвалить Буткєвича, як колись хвалив Мураєва.
Буткєвіч = Ахмєтов = Суркіс = Партія регіонів = опоблок = опзж = українофоби. 
Лєоненко - гнилий або тупий, якщо таких мерзотників публічно підтримує.  
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+1
Boodya
Добре, що його "експертом" не підписують, бо це було б про нього дуже гучно сказано)
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+1
Муґунот Уух
яке воно ж тупе і дрімуче. 
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+1
Перець
Та всім адекватним вболівальникам давно пох на Леоненка 
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+1
Gargantua
как новость от Леоненко так сразу куча просмотров и камментов с требованиями прекратить постить новости от Леоненко ))
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+1
serhiy
Вічно гнида все українське обіжає. Пішло ти нах !!!
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+1
suforza1921
Ну як заколупала уже поява у стрічці новин прізвища цього спитого українофоба. Майже щодня по 10 коментів з ним. Ну таке враження, що більше ні в кого інтерв'ю брати. Або може думка цього експєрда комусь і справді важлива...
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0
ALKOSruLKA
Премєр-ліга дуже поширена назва, тому тут експИрт не має рації... В Афганістані, Бангладеш, Сирії, Камбоджі, Іраці, Мальдівських островах..... - нормальна назва, а у нас "дуже сильна" просто Леон звик до перДивів усіляких!
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0
romario1501
Так ти ж не знаєш де дивитись матчі, чого ж ти тоді триндиш про якість гри Динамо ? Вітя, ти навіть не можеш собі поставити Київстар ТВ, який йде майже на халяву і часто є різні  промокоди.
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0
umnuy2
фотка класс
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0
FunnyCat_____
 а як грає Динамо? он хоть одну игру смотрел?
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0
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Умник
Чого ви чекаєте від Карпат?
Відповідь про Динамо
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0
DK1961
Вот интересно, спорт уа не понимает, что предоставляя трибуну отьявленному антиукраинскому персонажу, сайт тем самым просто себя дискредитирует. Это непонятно, да? Вы можете бабло получать за его постоянные плевки во все украинское, но тем самым уменьшаете число желающих вас читать или писать на ваших форумах
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0
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AK.228
Згоден з Вітьком…
1. А може і третє місце, вслід за Поліссям
2. Просто Ліга… нормальна назва 
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-2
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