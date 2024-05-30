ЛЕОНЕНКО: «Премьер-лига – слишком сильное название для нашего чемпионата»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, чего ожидает от львовских «Карпат» в следующем розыгрыше чемпионата Украины, а также поделился мыслями относительно уровня команд УПЛ и лиги в целом.

– Чего Вы ждете от «Карпат» в УПЛ?

– Я от любой команды жду качества, а не мучений. У нас перед сезоном все себя видят в шестерке, а потом мучаются в Премьер-лиге, хотя Премьер-лига слишком сильное название для нашего чемпионата. Не хочу никого обижать, но на самом деле, это Первая или Вторая лига. У нас же, чтобы футбол посмотреть надо детектива нанимать, чтобы найти трансляции.

Любой команде, которая выходит в УПЛ, я желаю удачи, но, как правило, сразу у президентов пропадают деньги. Единственное исключение – это Буткевич. Он хочет сделать из «Полесья» «Шахтер», потому что Игорь Михайлович Суркис уже сказал, что игроков покупать не будет. Это означает, что в «Динамо» снова будет тот же состав и второе место. С этими людьми первое место никогда не получится занять, я уже не говорю о еврокубках. Хотя я болею за «Динамо», а то опять подумают, что за «Шахтер» топлю.

Я болею за качество и за футбол, а как играет «Динамо», вы сами видите. А в еврокубках мучиться будут все, в том числе и «Шахтер».

Возвращаясь к нашей теме, желаю «Карпатам» не мучиться в УПЛ, а быть как «Полесье». Я думал, что житомирский клуб будет в десятке, а они в топ-6 вошли.

Ранее Виктор Леоненко извинился перед главным тренером «Карпат» Мироном Маркевичем.