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  4. Константинис ЦОЛАКИС: «Вся трудная работа окупилась»
Лига конференций
30 мая 2024, 14:10 |
140
0

Константинис ЦОЛАКИС: «Вся трудная работа окупилась»

Вратарь «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»

30 мая 2024, 14:10 |
140
0
Константинис ЦОЛАКИС: «Вся трудная работа окупилась»
УЕФА. Константинис Цолакис

Вратарь греческого «Олимпиакоса» Константинис Цолакис прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Я считаю, что весь тяжелый труд сейчас окупился. Мы очень много работали, чтобы достичь этого, и мы через многое прошли. Я верю, что мы достойны победы. Не больше, не меньше.

После финального свистка у меня было так много чувств. Я так сильно хотел пойти к своей семье, которая пришла сюда, чтобы поддержать меня, и обнять их. Они мной очень, очень гордятся, и я им за это очень, очень благодарен».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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