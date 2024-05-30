Константинис ЦОЛАКИС: «Вся трудная работа окупилась»

Вратарь греческого «Олимпиакоса» Константинис Цолакис прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Я считаю, что весь тяжелый труд сейчас окупился. Мы очень много работали, чтобы достичь этого, и мы через многое прошли. Я верю, что мы достойны победы. Не больше, не меньше.

После финального свистка у меня было так много чувств. Я так сильно хотел пойти к своей семье, которая пришла сюда, чтобы поддержать меня, и обнять их. Они мной очень, очень гордятся, и я им за это очень, очень благодарен».