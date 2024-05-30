Панайотис РЭЦОС: «Это лучшее ощущение, которое я испытал в футболе»

Защитник греческого «Олимпиакоса» Панайотис Рэцос прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Это лучшее ощущение, которое я когда-либо имел в футболе. В моей карьере было много взлетов и падений, но я счастлив быть здесь, где я вырос. Это лучший подарок для нас самих, для всех, кто был причастен к первым 99 годам нашей истории, ведь в следующем сезоне нам исполняется 100 лет».

В этом розыгрыше Лиги конференций Панайотис Рецос провел 7 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.