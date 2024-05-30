Богдан КОГУТ: «Эпицентру можно только поаплодировать»

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал ничью с «Эпицентром» (1:1) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25.

– Богдан, какие эмоции после матча?

– Двойственные. Мы не вошли должным образом в игру. У нас ничего не получалось, а «Эпицентр» создавал голевые моменты у моих ворот. В перерыве сделали правильные выводы, потом сравняли счет. Теперь все будет решаться в нашем городе, на нашем стадионе за наших болельщиков. Думаю, что «Эпицентру» будет сложно во втором матче.

– Что происходило в вашей раздевалке в перерыве?

– Мы поговорили с ребятами. Эмоции – были. Поэтому выходить на поле нельзя. Здорово, что мы многое исправили во втором тайме.

– Что ты скажешь о сопернике?

– Мы их тщательно разбирали. Скажу, что «Эпицентр» – хорошая команда. Сергей Нагорняк привил футболистам определенный стиль, и можно ребятам только поаплодировать.

– До первой игры все считали фаворитом этой пары «Верес».

– На футбольном поле все равны.

Второй матч между «Вересом» и «Эпицентром» состоится 2 июня в 17:00 по киевскому времени.