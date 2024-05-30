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  4. Богдан КОГУТ: «Эпицентру можно только поаплодировать»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 12:51 |
449
0

Богдан КОГУТ: «Эпицентру можно только поаплодировать»

Вратарь «Вереса» прокомментировал ничью с «Эпицентром»

30 мая 2024, 12:51 |
449
0
Богдан КОГУТ: «Эпицентру можно только поаплодировать»
НК Верес. Богдан Когут

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут прокомментировал ничью с «Эпицентром» (1:1) в первом переходном матче за участие в УПЛ 2024/25.

– Богдан, какие эмоции после матча?

– Двойственные. Мы не вошли должным образом в игру. У нас ничего не получалось, а «Эпицентр» создавал голевые моменты у моих ворот. В перерыве сделали правильные выводы, потом сравняли счет. Теперь все будет решаться в нашем городе, на нашем стадионе за наших болельщиков. Думаю, что «Эпицентру» будет сложно во втором матче.

– Что происходило в вашей раздевалке в перерыве?

– Мы поговорили с ребятами. Эмоции – были. Поэтому выходить на поле нельзя. Здорово, что мы многое исправили во втором тайме.

– Что ты скажешь о сопернике?

– Мы их тщательно разбирали. Скажу, что «Эпицентр» – хорошая команда. Сергей Нагорняк привил футболистам определенный стиль, и можно ребятам только поаплодировать.

– До первой игры все считали фаворитом этой пары «Верес».

– На футбольном поле все равны.

Второй матч между «Вересом» и «Эпицентром» состоится 2 июня в 17:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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