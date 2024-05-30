РОДИНЕЙ: «Благодарю Бога за возможность пережить этот момент»

Бразильский защитник греческого «Олимпиакоса» Родиней прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Я представлял себе, что выигрываю европейские титулы с тех пор, как впервые приехал в Грецию. Я думал, что «Олимпиакос» – лучшая команда Греции, и однажды я переживу нечто подобное, а недавно я начал верить в это еще больше. Мы это сделали. Я посвящаю эту победу своей семье, болельщикам «Олимпиакоса» и всему миру. Спасибо Богу за возможность пережить этот момент».

В этом розыгрыше Лиги конференций Родиней провел 9 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 1.5 миллиона евро.