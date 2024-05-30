Вакула среди них. Любенович назвал игроков, которых не хочет тренировать

Главный тренер «Миная» Желько Любенович назвал игроков закарпатской команды, с которыми не хотел бы работать в Первой лиге.

– Вы можете назвать игрока, с которым не хотите работать в следующем сезоне, поскольку он на 100% должен выступать исключительно в УПЛ?

– Могу назвать много фамилий. Точно не одного. Кемкин, Скиба, Чуев, Прокопчук... У Кирилла была травма, он пропустил определенный период... Витенчук, Петько, Вакула. Владислав – на 100 процентов игрок УПЛ. Он может усилить любую команду. Я в этом уверен. Далее Кораблин, Ременяк, Устименко, Семотюк. Кого я еще не назвал? Просто можно взять наш основной состав и это будет список игроков, которые способны играть в командах УПЛ. Конечно, речь о клубах разного уровня. Но если ребята получат предложения – их потенциальные покупатели точно не ошибутся в выборе.

Напомним, по итогам сезона «Минай» занял 15-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.