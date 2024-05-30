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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 12:14 | Обновлено 30 мая 2024, 12:18
53
0

Вакула среди них. Любенович назвал игроков, которых не хочет тренировать

Желько считает, что многим футболистам «Миная» стоит остаться в УПЛ

30 мая 2024, 12:14 | Обновлено 30 мая 2024, 12:18
53
0
Вакула среди них. Любенович назвал игроков, которых не хочет тренировать
ФК Минай. Владислав Вакула

Главный тренер «Миная» Желько Любенович назвал игроков закарпатской команды, с которыми не хотел бы работать в Первой лиге.

– Вы можете назвать игрока, с которым не хотите работать в следующем сезоне, поскольку он на 100% должен выступать исключительно в УПЛ?

– Могу назвать много фамилий. Точно не одного. Кемкин, Скиба, Чуев, Прокопчук... У Кирилла была травма, он пропустил определенный период... Витенчук, Петько, Вакула. Владислав – на 100 процентов игрок УПЛ. Он может усилить любую команду. Я в этом уверен. Далее Кораблин, Ременяк, Устименко, Семотюк. Кого я еще не назвал? Просто можно взять наш основной состав и это будет список игроков, которые способны играть в командах УПЛ. Конечно, речь о клубах разного уровня. Но если ребята получат предложения – их потенциальные покупатели точно не ошибутся в выборе.

Напомним, по итогам сезона «Минай» занял 15-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Желько Любенович Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Владислав Вакула Александр Кемкин Евгений Скиба Богдан Чуев Кирилл Прокопчук Вадим Витенчук Сергей Петько Тимур Кораблин Артур Ременяк Денис Устименко Владислав Семотюк
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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