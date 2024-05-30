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  4. Йоргас МАСУРАС: «Это была мечта всей жизни»
Лига конференций
30 мая 2024, 11:54 | Обновлено 30 мая 2024, 11:55
164
0

Йоргас МАСУРАС: «Это была мечта всей жизни»

Нападающий «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»

30 мая 2024, 11:54 | Обновлено 30 мая 2024, 11:55
164
0
Йоргас МАСУРАС: «Это была мечта всей жизни»
УЕФА. Йоргас Масурас (справа)

Нападающий греческого «Олимпиакоса» Йоргас Масурас прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Это была мечта всей моей жизни – выиграть нечто подобное. Я мечтал выиграть европейский трофей, и я сказал себе, что смогу это сделать. Мы это сделали, и я очень счастлив. Чтобы достичь чего-то, нужно идти за мечтой».

В этом розыгрыше Лиги конференций Йоргас Масурас провел 8 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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