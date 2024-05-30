Йоргас МАСУРАС: «Это была мечта всей жизни»

Нападающий греческого «Олимпиакоса» Йоргас Масурас прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Это была мечта всей моей жизни – выиграть нечто подобное. Я мечтал выиграть европейский трофей, и я сказал себе, что смогу это сделать. Мы это сделали, и я очень счастлив. Чтобы достичь чего-то, нужно идти за мечтой».

В этом розыгрыше Лиги конференций Йоргас Масурас провел 8 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 5 миллионов евро.