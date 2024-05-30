Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клуб УПЛ заинтересован в нападающем из Польши
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 11:33 | Обновлено 30 мая 2024, 12:17
820
1

Источник: клуб УПЛ заинтересован в нападающем из Польши

Карьеру в Украине может продолжить Эрик Экспозито

30 мая 2024, 11:33 | Обновлено 30 мая 2024, 12:17
820
1
Источник: клуб УПЛ заинтересован в нападающем из Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Экспозито

Форвард и капитан польского клуба «Шленск» Вроцлав Эрик Экспозито может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Сообщается, будто в услугах 27-летнего испанца заинтересован один из клубов Украины, который в будущем сезоне будет выступать в еврокубках. Не лишним будет заметить, что в кампании-2024/2025 УПЛ в евротурнирах представят «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье».

Экспозито ранее выступал на родине за «Лас-Пальмас» и «Кордову». В этом сезоне за «Шленск» Эрик забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 34 играх.

«Шленск» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Польши.

По теме:
Включая Днепр-1. Ряд клубов УПЛ интересуются экс-лидером Ворсклы
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
Шленск Вроцлав трансферы УПЛ трансферы
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Футбол | 29 мая 2024, 19:01 34
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон

Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня

Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Бокс | 30 мая 2024, 10:42 2
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»

Претендент от IBF высказался об украинском боксере

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Бокс | 30.05.2024, 07:11
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Футболисты Боруссии Д, сыгравшие в финале ЛЧ-2012/13. Где они сейчас?
Футбол | 30.05.2024, 11:20
Футболисты Боруссии Д, сыгравшие в финале ЛЧ-2012/13. Где они сейчас?
Футболисты Боруссии Д, сыгравшие в финале ЛЧ-2012/13. Где они сейчас?
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Футбол | 29.05.2024, 23:59
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Полесье видимо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
28.05.2024, 11:29 2
Бокс
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
28.05.2024, 11:24 40
Футбол
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
28.05.2024, 21:33 10
Футбол
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 14
Футбол
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 5
Футбол
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
28.05.2024, 12:31 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем