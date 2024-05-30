Источник: клуб УПЛ заинтересован в нападающем из Польши

Форвард и капитан польского клуба «Шленск» Вроцлав Эрик Экспозито может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Сообщается, будто в услугах 27-летнего испанца заинтересован один из клубов Украины, который в будущем сезоне будет выступать в еврокубках. Не лишним будет заметить, что в кампании-2024/2025 УПЛ в евротурнирах представят «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Полесье».

Экспозито ранее выступал на родине за «Лас-Пальмас» и «Кордову». В этом сезоне за «Шленск» Эрик забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 34 играх.

«Шленск» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Польши.