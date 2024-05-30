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Испания
30 мая 2024, 11:47 | Обновлено 30 мая 2024, 11:48
729
0

Стало известно, сколько будет зарабатывать Флик в Барселоне

Немецкий специалист будет получать 3 миллиона евро в год

30 мая 2024, 11:47 | Обновлено 30 мая 2024, 11:48
729
0
Стало известно, сколько будет зарабатывать Флик в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в каталонском клубе будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, в двухлетнем контракте 59-летнего специалиста также предусмотрены премиальные. Немец получит 1 миллион евро за победу команды в Лиге чемпионов. Также в случае победы в Ла Лиге руководство «сине-гранатовых» обязано выплатить Флику 750 тысяч евро.

Последним местом работы Ханси Флика была национальная сборная Германии, которую он возглавлял в промежуток с 2021 по 2023 годы.

После завершения кампании 2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который стал чемпионом страны.

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Дмитро Вербинський Источник: AS
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