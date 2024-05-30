Попытка сохранить активы. Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам

«Днепр-1» предложил продолжить сотрудничество защитнику Эдуарду Сарапию, полузащитнику Валентину Рубчинскому и нападающему Александру Филиппову, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что для Эдуарда Сарапия и Валентина Рубчинского спортивный клуб подготовил контракты на улучшенных условиях.

Интересно, что единственным игроком, чей контракт с «Днепром-1» заканчивается уже этим летом, является Александр Филиппов. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет активные переговоры с «Александрией».

Эдуард Сарапий в этом сезоне УПЛ провел 27 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

На счету Валентина Рубчинского 28 поединков и 4 ассиста в чемпионате. Его стоимость составляет 1.2 миллиона евро.

В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Филиппов сыграл в 22 встречах, сделав 9+3 по системе гол+пас. По мнению Transfermarkt, он стоит 500 тысяч евро.