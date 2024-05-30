Лига конференций30 мая 2024, 11:31 |
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Аюб ЭЛЬ-КААБИ: «Мы выиграли этот трофей вместе»
Нападающий «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»
30 мая 2024, 11:31 |
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Марокканский нападающий греческого «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:
«Мы победили все вместе. Мы благодарим всех наших болельщиков: мы все вместе, одна семья».
В этом розыгрыше Лиги конференций Аюб Эль-Кааби провел 9 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3.5 миллиона евро.
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