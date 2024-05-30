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  4. Аюб ЭЛЬ-КААБИ: «Мы выиграли этот трофей вместе»
Лига конференций
30 мая 2024, 11:31 |
162
0

Аюб ЭЛЬ-КААБИ: «Мы выиграли этот трофей вместе»

Нападающий «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»

30 мая 2024, 11:31 |
162
0
Аюб ЭЛЬ-КААБИ: «Мы выиграли этот трофей вместе»
УЕФА. Аюб Эль-Кааби

Марокканский нападающий греческого «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Мы победили все вместе. Мы благодарим всех наших болельщиков: мы все вместе, одна семья».

В этом розыгрыше Лиги конференций Аюб Эль-Кааби провел 9 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 3.5 миллиона евро.

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Аюб Эль-Кааби Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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