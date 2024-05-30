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  4. Сантьяго ХЕЗЗЕ: «Наша команда вошла в историю»
Лига конференций
30 мая 2024, 10:57 |
113
0

Сантьяго ХЕЗЗЕ: «Наша команда вошла в историю»

Полузащитник «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»

30 мая 2024, 10:57 |
113
0
Сантьяго ХЕЗЗЕ: «Наша команда вошла в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хеззе

Аргентинский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Сантьяго Хеззе прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендилибар сделал нас сильной командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья.

Забитый гол? Я отдал передачу, но 90% заслуги в голе на счету Эль-Кааби. Он боролся до конца за этот мяч».

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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