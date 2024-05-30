Сантьяго ХЕЗЗЕ: «Наша команда вошла в историю»

Аргентинский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Сантьяго Хеззе прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендилибар сделал нас сильной командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья.

Забитый гол? Я отдал передачу, но 90% заслуги в голе на счету Эль-Кааби. Он боролся до конца за этот мяч».