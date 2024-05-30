Лига конференций30 мая 2024, 10:57 |
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Сантьяго ХЕЗЗЕ: «Наша команда вошла в историю»
Полузащитник «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»
30 мая 2024, 10:57 |
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Аргентинский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Сантьяго Хеззе прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:
«Я очень счастлив. Команда вошла в историю. Мендилибар сделал нас сильной командой. Он сказал нам, что мы должны играть как семья.
Забитый гол? Я отдал передачу, но 90% заслуги в голе на счету Эль-Кааби. Он боролся до конца за этот мяч».
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