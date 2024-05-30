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  4. Имад АШУР: «Летнюю подготовку мы планировали заранее»
Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 10:41 |
172
0

Имад АШУР: «Летнюю подготовку мы планировали заранее»

Главный тренер «Полесья» рассказал о планах команды на летние сборы

30 мая 2024, 10:41 |
172
0
Имад АШУР: «Летнюю подготовку мы планировали заранее»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал о планах житомирской команды на летние сборы:

«Летнюю подготовку мы планировали так или иначе немного заранее. Коррективы повлияют на структурирование подготовительного периода. Достаточно трудно и не всегда логично и необходимо планировать на долгий период вперед, потому что потом приходится вносить изменения. Поэтому планирование у нас больше привязано к принципам тактической периодизации, конечно, адаптированных. Речь идет о том, что мы делаем каждую неделю от игры к игре. Но, конечно, нам с тренером по физической подготовке нужно будет где-то пойти на компромиссы с точки зрения нагрузок, чтобы добраться до этих матчей в наиболее качественных кондициях.

Но ставка физических кондиций будет сделана на весь сезон. Я не являюсь сторонником этой волнообразной схемы или идеи построения подготовки к сезону, которая является более классической, но, по моему мнению, менее актуальной, чем тактическая периодизация».

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Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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