Стеван ЙОВЕТИЧ: «Я посвящаю эту победу отцу, которого уже нет с нами»

Черногорский нападающий греческого «Олимпиакоса» Стеван Йоветич прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Это удивительное ощущение. Я очень горжусь своими ребятами. Я думаю, что мы прекрасно работали весь год, и мы это заслужили. Я хотел бы сделать комплимент «Фиорентине» – 2 года подряд в финале, это удивительная команда. Мне жаль их, и я желаю им всего наилучшего.

Это невероятно. Я не могу это описать. Я так долго ждал победы, как и «Олимпиакос», чтобы выиграть что-то подобное. Мы выбили «Фенербахче», «Маккаби» и многие другие великие команды. «Астон Виллу»! Это большое достижение. Я посвящаю эту победу моей семье и моему отцу, которого уже нет с нами. Мы должны праздновать, наслаждаться этим. Моя жена знает, через что я прошел, и она со мной. Я посвящаю эту победу своим детям. Я очень горжусь».