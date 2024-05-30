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  4. Стеван ЙОВЕТИЧ: «Я посвящаю эту победу отцу, которого уже нет с нами»
Лига конференций
30 мая 2024, 10:21 |
320
0

Стеван ЙОВЕТИЧ: «Я посвящаю эту победу отцу, которого уже нет с нами»

Нападающий «Олимпиакоса» прокомментировал победу над «Фиорентиной»

30 мая 2024, 10:21 |
320
0
Стеван ЙОВЕТИЧ: «Я посвящаю эту победу отцу, которого уже нет с нами»
УЕФА. Стеван Йоветич

Черногорский нападающий греческого «Олимпиакоса» Стеван Йоветич прокомментировал победу над итальянской «Фиорентиной» (1:0) в финальном матче Лиги конференций 2023/24:

«Это удивительное ощущение. Я очень горжусь своими ребятами. Я думаю, что мы прекрасно работали весь год, и мы это заслужили. Я хотел бы сделать комплимент «Фиорентине» – 2 года подряд в финале, это удивительная команда. Мне жаль их, и я желаю им всего наилучшего.

Это невероятно. Я не могу это описать. Я так долго ждал победы, как и «Олимпиакос», чтобы выиграть что-то подобное. Мы выбили «Фенербахче», «Маккаби» и многие другие великие команды. «Астон Виллу»! Это большое достижение. Я посвящаю эту победу моей семье и моему отцу, которого уже нет с нами. Мы должны праздновать, наслаждаться этим. Моя жена знает, через что я прошел, и она со мной. Я посвящаю эту победу своим детям. Я очень горжусь».

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина Стеван Йоветич
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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