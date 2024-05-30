Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед

Состоялся поединок 17 тура MLS, в котором «Интер Майами» принимал «Атланту Юнайтед». Несмотря на наличие в составе хозяев и звездного квартета из «Барселоны», и украинца Сергея Кривцова, хозяева уступили со счетом 1:3.

Единственный гол за «цапель» забил как раз Лионель Месси, ему ассистировал Серхио Бускетс. Сергей Кривцов вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Чемпионат Литвы 17 тур

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 1:3

Голы: Месси, 62 – Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73