Гол Месси не помог. Интер Майами уступил Атланте Юнайтед
Сергей Кривцов принял участие в поединке
Состоялся поединок 17 тура MLS, в котором «Интер Майами» принимал «Атланту Юнайтед». Несмотря на наличие в составе хозяев и звездного квартета из «Барселоны», и украинца Сергея Кривцова, хозяева уступили со счетом 1:3.
Единственный гол за «цапель» забил как раз Лионель Месси, ему ассистировал Серхио Бускетс. Сергей Кривцов вышел в основном составе и отыграл весь матч.
Чемпионат Литвы 17 тур
Интер Майами – Атланта Юнайтед – 1:3
Голы: Месси, 62 – Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73
GOLAZO del capitán para acercarnos en el marcador 💥⁰#VamosMiami! pic.twitter.com/4nyf4Gc26o— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 30, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордан, как и сообщалось ранее, стал полноправным игроком луганского клуба
Тренер объяснил свое отсутствие на церемонии награждения в Петрово