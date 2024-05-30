Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей
Лига конференций
30 мая 2024, 00:47 | Обновлено 30 мая 2024, 01:03
275
0

ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей

Это 11-й гол марокканского легионера в Лиге конференций

30 мая 2024, 00:47 | Обновлено 30 мая 2024, 01:03
275
0
ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей
Getty Images/Global Images Ukraine

​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.

ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей

По теме:
Тренер Олимпиакоса выиграл второй подряд еврокубковый финал
Разыгран 3-й трофей Лиги конференций. Фиорентина проиграла два финала
Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
Фиорентина Олимпиакос Пирей видео голов и обзор Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина Аюб Эль-Кааби
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Футбол | 29 мая 2024, 23:59 0
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024

Поездом поехали 10 игроков, медицинский и административный персонал

Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Футбол | 29 мая 2024, 17:22 9
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»

Хавбек сборной Украины – об ожиданиях от Евро-2024

Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Футбол | 29.05.2024, 13:47
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Футбол | 29.05.2024, 10:56
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Бокс | 29.05.2024, 08:59
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Кличко – в топ-15 величайших супертяжей от BoxingScene. Есть ли Усик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 13
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.05.2024, 07:03 3
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 3
Бокс
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 15
Футбол
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
28.05.2024, 14:21 44
Футбол
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 12
Футбол
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем