​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».

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Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.

ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей