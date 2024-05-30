Лига конференций30 мая 2024, 00:47 | Обновлено 30 мая 2024, 01:03
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ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей
Это 11-й гол марокканского легионера в Лиге конференций
30 мая 2024, 00:47 | Обновлено 30 мая 2024, 01:03
275
0
29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».
В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).
Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.
ВИДЕО. Гол Эль-Кааби в овертайме принес Олимпиакосу евротрофей
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