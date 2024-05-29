Испания29 мая 2024, 23:29 | Обновлено 30 мая 2024, 00:10
945
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ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
Лидеры клуба попробовали местные сыры, анчоусы, улитки и сладости
29 мая 2024, 23:29 | Обновлено 30 мая 2024, 00:10
945
0
Украинским футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков провели гастрономический тур по Жироне.
Сначала лидеры местного клуба попробовали местные сыры, где им очень понравилось.
Затем посетили украинцы гастробар, с анчоусами и улитками, и некоторые блюда оказались «странными».
На прощание Довбика и Цыганкова угостили местными десертами. По мнению Виктора, в них слишком много сахара.
ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
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