Украинским футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков провели гастрономический тур по Жироне.

Сначала лидеры местного клуба попробовали местные сыры, где им очень понравилось.

Затем посетили украинцы гастробар, с анчоусами и улитками, и некоторые блюда оказались «странными».

На прощание Довбика и Цыганкова угостили местными десертами. По мнению Виктора, в них слишком много сахара.

ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне