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Испания
29 мая 2024, 23:29 | Обновлено 30 мая 2024, 00:10
945
0

ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне

Лидеры клуба попробовали местные сыры, анчоусы, улитки и сладости

29 мая 2024, 23:29 | Обновлено 30 мая 2024, 00:10
945
0
ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне
ФК Жирона. Довбик и Цыганков

Украинским футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков провели гастрономический тур по Жироне.

Сначала лидеры местного клуба попробовали местные сыры, где им очень понравилось.

Затем посетили украинцы гастробар, с анчоусами и улитками, и некоторые блюда оказались «странными».

На прощание Довбика и Цыганкова угостили местными десертами. По мнению Виктора, в них слишком много сахара.

ВИДЕО. Довбик и Цыганков провели гастрономический тур по Жироне

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона видео кухня и кулинария
Николай Степанюк Источник: ФК Жирона
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