Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая

30 мая продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда

Корт №10. 1-й запуск (12:00)

Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Ван Яфань (№68 WTA)

Корт №12. 1-й запуск (12:00)

Марта Костюк (№20 WTA) ​[18] – Донна Векич (№40 WTA)

Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (14:30*)

Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Диан Парри (№63 WTA)

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Корт №3. 4-й запуск (17:00*)

Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович – 5:2 (доигрыш)

*ориентировочное время начала по Киеву

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