Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинки
30 мая продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.
В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда
Корт №10. 1-й запуск (12:00)
Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Ван Яфань (№68 WTA)
Корт №12. 1-й запуск (12:00)
Марта Костюк (№20 WTA) [18] – Донна Векич (№40 WTA)
Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (14:30*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Диан Парри (№63 WTA)
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Корт №3. 4-й запуск (17:00*)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович – 5:2 (доигрыш)
*ориентировочное время начала по Киеву
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня
Тренер объяснил свое отсутствие на церемонии награждения в Петрово