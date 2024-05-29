Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Ролан Гаррос
29 мая 2024, 19:58 | Обновлено 29 мая 2024, 20:01
443
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая

В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинки

29 мая 2024, 19:58 | Обновлено 29 мая 2024, 20:01
443
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 мая продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Также продолжатся соревнования в парных разрядах.

В четверг на корты Парижа выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда

Корт №10. 1-й запуск (12:00)
Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Ван Яфань (№68 WTA)

Корт №12. 1-й запуск (12:00)
Марта Костюк (№20 WTA) ​[18] – Донна Векич (№40 WTA)

Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (14:30*)
Элина Свитолина (№19 WTA) [15] – Диан Парри (№63 WTA)

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Корт №3. 4-й запуск (17:00*)
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович – 5:2 (доигрыш)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игровой день на Ролан Гаррос отменен. Матчи Костюк и Ястремской перенесены
Киченок / Като – Сэвилл / Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Надежда Киченок расписание Дарья Сэвилл (Гаврилова) Донна Векич Айла Томлянович Даяна Ястремская Марта Костюк Мию Като Ван Яфань Ролан Гаррос 2023 Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Футбол | 29 мая 2024, 19:01 18
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон

Андрей из-за гриппа пропустит решающий поединок против «Боруссии» Д 1 июня

Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Футбол | 29 мая 2024, 06:20 12
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко

Тренер объяснил свое отсутствие на церемонии награждения в Петрово

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Футбол | 29.05.2024, 10:56
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Возможно, я уже сыграл свою последнюю игру за Жирону»
Завацкая выиграла стартовый матч на турнире ITF W75 в Брешии
Теннис | 29.05.2024, 19:40
Завацкая выиграла стартовый матч на турнире ITF W75 в Брешии
Завацкая выиграла стартовый матч на турнире ITF W75 в Брешии
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Футбол | 28.05.2024, 21:33
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 43
Футбол
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 26
Бокс
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 46
Футбол
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
28.05.2024, 01:59
Теннис
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
28.05.2024, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем