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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»
Чемпионат Европы
29 мая 2024, 19:19 | Обновлено 29 мая 2024, 19:20
163
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»

Защитник сборной Украины – о соперниках по группе Евро-2024

29 мая 2024, 19:19 | Обновлено 29 мая 2024, 19:20
163
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля оценил соперников команды по групповому этапу предстоящего Евро-2024 – сборные Румынии и Словакии:

«Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, так что каждый может выстрелить в любом поединке», – заявил Конополя.

Напомним, кроме команд Румынии и Словакии, сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 также сыграет со сборной Бельгии.

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Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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