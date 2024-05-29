Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля оценил соперников команды по групповому этапу предстоящего Евро-2024 – сборные Румынии и Словакии:

«Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, так что каждый может выстрелить в любом поединке», – заявил Конополя.

Напомним, кроме команд Румынии и Словакии, сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 также сыграет со сборной Бельгии.