Ефим КОНОПЛЯ: «Не стоит недооценивать Румынию и Словакию»
Защитник сборной Украины – о соперниках по группе Евро-2024
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля оценил соперников команды по групповому этапу предстоящего Евро-2024 – сборные Румынии и Словакии:
«Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, так что каждый может выстрелить в любом поединке», – заявил Конополя.
Напомним, кроме команд Румынии и Словакии, сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 также сыграет со сборной Бельгии.
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