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  4. Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Чемпионат Европы
29 мая 2024, 17:22 |
372
0

Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»

Хавбек сборной Украины – об ожиданиях от Евро-2024

29 мая 2024, 17:22 |
372
0
Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков перед стартом Евро-2024 сравнил свой уровень по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы 3-летней давности:

«Я изменился кардинально: если тогда поехал просто как человек для ротации, то сейчас на Евро-2024 уже еду в роли основного футболиста. Сам от себя ожидаю какого-то высокого уровня игры и от сборной следует ожидать высокого уровня. Но нельзя говорить о каком-то конкретном результате.

Когда едешь на такой турнир, то тебе не нужна отдельная мотивация. Сейчас наша страна находится в такой ситуации, что каждая игра за сборную — вообще нет смысла о чем-то говорить. Когда ты надеваешь футболку сборной — это уже невероятные эмоции и невероятная мотивация».

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Георгий Судаков Евро-2024 сборная Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Дидух Источник: Суспильне Спорт
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