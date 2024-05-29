Георгий СУДАКОВ: «За три года я изменился кардинально»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков перед стартом Евро-2024 сравнил свой уровень по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы 3-летней давности:

«Я изменился кардинально: если тогда поехал просто как человек для ротации, то сейчас на Евро-2024 уже еду в роли основного футболиста. Сам от себя ожидаю какого-то высокого уровня игры и от сборной следует ожидать высокого уровня. Но нельзя говорить о каком-то конкретном результате.

Когда едешь на такой турнир, то тебе не нужна отдельная мотивация. Сейчас наша страна находится в такой ситуации, что каждая игра за сборную — вообще нет смысла о чем-то говорить. Когда ты надеваешь футболку сборной — это уже невероятные эмоции и невероятная мотивация».