СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

В среду, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Оболонь – Левый берег

1.94 – 3.30 – 4.64

22:00 Олимпиакос – Фиорентина

2.37 – 3.41 – 2.35

20:00 Мьельбо – Хеккен

2.51 – 3.66 – 2.61

КИБЕРСПОРТ

20:00 NaVi – Heroic

1.52 – 2.54

23:00 9zTeam – Team Vitality

1.48 – 2.64