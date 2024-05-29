Другие новости29 мая 2024, 16:54 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
29 мая 2024, 16:54 |
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В среду, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Оболонь – Левый берег
22:00 Олимпиакос – Фиорентина
20:00 Мьельбо – Хеккен
КИБЕРСПОРТ
20:00 NaVi – Heroic
23:00 9zTeam – Team Vitality
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