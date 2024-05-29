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29 мая 2024, 16:54 |
97
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 мая 2024, 16:54 |
97
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Оболонь – Левый берег

Ggbet 1.94 – 3.30 – 4.64

22:00 Олимпиакос – Фиорентина

Ggbet 2.37 – 3.41 – 2.35

20:00 Мьельбо – Хеккен

Ggbet 2.51 – 3.66 – 2.61

КИБЕРСПОРТ

20:00 NaVi – Heroic

Ggbet 1.52 – 2.54

23:00 9zTeam – Team Vitality

Ggbet 1.48 – 2.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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