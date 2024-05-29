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Чемпионат Европы
29 мая 2024, 14:17 | Обновлено 29 мая 2024, 14:21
979
0

Цыганков озвучил задачу-минимум сборной Украины на Евро-2024

Вингер верит в «сине-желтых»

29 мая 2024, 14:17 | Обновлено 29 мая 2024, 14:21
979
0
Цыганков озвучил задачу-минимум сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков признался, к чему будет стремиться украинская команда на предстоящем чемпионате Европы 2024, который возьмет старт в Германии 14 июня этого года.

«Цель на Евро? Идти вперед шаг за шагом, но выйти из группы мы должны. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим сборным», – признался Цыганков.

Евро-2024 будет продолжаться до 14 июля. Сборная Украины в группе сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

Ранее Виктор Цыганков оценил сезон в исполнении «Жироны».

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Евро-2024 Жирона
Юрій Остроумов Источник: AS
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