Цыганков озвучил задачу-минимум сборной Украины на Евро-2024

Полузащитник испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков признался, к чему будет стремиться украинская команда на предстоящем чемпионате Европы 2024, который возьмет старт в Германии 14 июня этого года.

«Цель на Евро? Идти вперед шаг за шагом, но выйти из группы мы должны. Это было бы очень хорошо. У нас хорошая команда, и я думаю, что мы способны создать проблемы другим сборным», – признался Цыганков.

Евро-2024 будет продолжаться до 14 июля. Сборная Украины в группе сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

Ранее Виктор Цыганков оценил сезон в исполнении «Жироны».