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  4. «Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 14:02 |
1127
4

«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов

Народный депутат хочет справедливых рекомендаций Минспорта

29 мая 2024, 14:02 |
1127
4
«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов
Алексей Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался по вопросу мобилизации отечественных футболистов:

«Я давно говорю о том, что должны быть справедливые условия бронирования для всех. Спорт – это очень важно, но у нас сейчас гораздо более сложные вызовы. Когда в приоритете защита страны – все должны ее защищать.

Конечно, Министерство молодежи и спорта Украины должно предоставить свои рекомендации по бронированию спортсменов. Но я еще раз повторюсь, они должны быть справедливыми, и мы точно не можем забронировать всех футболистов. Это неправильно, потому что они такие же украинцы и граждане своей страны».

Ранее мнение по мобилизации футболистов высказала Ирина Фарион.

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Алексей Гончаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига мобилизация российско-украинская война Министерство молодежи и спорта
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
Типовий лицемір-перевертень. До 2014 року обслуговував Януковича та команду, а після 2014 перефарбувався в патріотичних ворогів путіна. 
Але що цікаво, путін перефарбованих "патріотів" не зачіпає. Хоча для нього ж вони тупо зрадники, які кинули Януковича та перебігли в табір ворогів януковича.
Замість цього путін мочить пенсіонерів, пересічних громадян. А "вороги" путіна типу гончаренка, сапронова, суркіса, ахметова спокійно собі декларують лицемірні патріотичні наративи, але путіну на них пофіг, бо це лицемірні брехуни-імітатори. 
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+1
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maxno
Гончаренко почему не на передовой? Партию воров шапок поддержал пора отрабатывать долги .
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+1
alex belogubko
а почему ГОНЧАРЕНКО не на передовой--коммунисты всегда были впереди а депутаты тем более 
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+1
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