«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался по вопросу мобилизации отечественных футболистов:

«Я давно говорю о том, что должны быть справедливые условия бронирования для всех. Спорт – это очень важно, но у нас сейчас гораздо более сложные вызовы. Когда в приоритете защита страны – все должны ее защищать.

Конечно, Министерство молодежи и спорта Украины должно предоставить свои рекомендации по бронированию спортсменов. Но я еще раз повторюсь, они должны быть справедливыми, и мы точно не можем забронировать всех футболистов. Это неправильно, потому что они такие же украинцы и граждане своей страны».

Ранее мнение по мобилизации футболистов высказала Ирина Фарион.