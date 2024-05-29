«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов
Народный депутат хочет справедливых рекомендаций Минспорта
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко высказался по вопросу мобилизации отечественных футболистов:
«Я давно говорю о том, что должны быть справедливые условия бронирования для всех. Спорт – это очень важно, но у нас сейчас гораздо более сложные вызовы. Когда в приоритете защита страны – все должны ее защищать.
Конечно, Министерство молодежи и спорта Украины должно предоставить свои рекомендации по бронированию спортсменов. Но я еще раз повторюсь, они должны быть справедливыми, и мы точно не можем забронировать всех футболистов. Это неправильно, потому что они такие же украинцы и граждане своей страны».
Ранее мнение по мобилизации футболистов высказала Ирина Фарион.
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Але що цікаво, путін перефарбованих "патріотів" не зачіпає. Хоча для нього ж вони тупо зрадники, які кинули Януковича та перебігли в табір ворогів януковича.
Замість цього путін мочить пенсіонерів, пересічних громадян. А "вороги" путіна типу гончаренка, сапронова, суркіса, ахметова спокійно собі декларують лицемірні патріотичні наративи, але путіну на них пофіг, бо це лицемірні брехуни-імітатори.