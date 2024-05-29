Самым результативным в сезоне-2023/24 стал бомбардирский тандем Динамо
Владислав Ванат на пару с Виталием Буяльским забили 24 мяча
В сезоне-2023/24 Владислав Ванат и Виталий Буяльский вдвоем забили треть всех голов «Динамо» – 24 из 72, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата.
На 6 мячей меньше оказалось в активе днепровской пары – Алексея Гуцуляка и Александра Филиппова. А третий результат показали голеадоры «Кривбасса» – Олег Кожушко и Максим Задерака, которые 16 раз совместными усилиями поражали ворота соперников. Столько же голов записал на свой счет тандем горняков – Данила Сикан и Дмитрий Крыськив. Но в отличии от криворожцев один из мячей они забили с пенальти.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2023/24
|
Голы
|
Пара игроков
|
Клуб
|
24 (5*)
|
Владислав ВАНАТ (14), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (10)
|
Динамо
|
18 (0)
|
Алексей ГУЦУЛЯК (9), Александр ФИЛИППОВ (9)
|
Днепр-1
|
16 (0)
|
Олег КОЖУШКО (9), Максим ЗАДЕРАКА (7)
|
Кривбасс
|
16 (1)
|
Данила СИКАН (10), Дмитрий КРЫСЬКИВ (6)
|
Шахтер
|
13 (0)
|
Андрей ШТОГРИН (8), Артур АВАГИМЯН (5)
|
Черноморец
|
13 (1)
|
Илья КВАСНИЦА (8), ТАЛЛЕС (5)
|
Рух
|
13 (2)
|
Эдуардо ГЕРРЕРО (9), Денис АНТЮХ (4)
|
Заря
|
10 (1)
|
Артур РЕМЕНЯК (5), Денис УСТИМЕНКО (5)
|
Минай
|
10 (2)
|
Артем ШУЛЯНСКИЙ (5), Николай МИХАЙЛЕНКО (5)
|
Александрия
|
10 (5)
|
Руслан СТЕПАНЮК (7), Александр СКЛЯР (3)
|
Ворскла
* с пенальти.
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