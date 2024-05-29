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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 12:32 | Обновлено 29 мая 2024, 12:40
584
1

Самым результативным в сезоне-2023/24 стал бомбардирский тандем Динамо

Владислав Ванат на пару с Виталием Буяльским забили 24 мяча

29 мая 2024, 12:32 | Обновлено 29 мая 2024, 12:40
584
1
Самым результативным в сезоне-2023/24 стал бомбардирский тандем Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский и Владислав Ванат (справа)

В сезоне-2023/24 Владислав Ванат и Виталий Буяльский вдвоем забили треть всех голов «Динамо» – 24 из 72, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата.

На 6 мячей меньше оказалось в активе днепровской пары – Алексея Гуцуляка и Александра Филиппова. А третий результат показали голеадоры «Кривбасса» – Олег Кожушко и Максим Задерака, которые 16 раз совместными усилиями поражали ворота соперников. Столько же голов записал на свой счет тандем горняков – Данила Сикан и Дмитрий Крыськив. Но в отличии от криворожцев один из мячей они забили с пенальти.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2023/24

Голы

Пара игроков

Клуб

24 (5*)

Владислав ВАНАТ (14), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (10)

Динамо

18 (0)

Алексей ГУЦУЛЯК (9), Александр ФИЛИППОВ (9)

Днепр-1

16 (0)

Олег КОЖУШКО (9), Максим ЗАДЕРАКА (7)

Кривбасс

16 (1)

Данила СИКАН (10), Дмитрий КРЫСЬКИВ (6)

Шахтер

13 (0)

Андрей ШТОГРИН (8), Артур АВАГИМЯН (5)

Черноморец

13 (1)

Илья КВАСНИЦА (8), ТАЛЛЕС (5)

Рух

13 (2)

Эдуардо ГЕРРЕРО (9), Денис АНТЮХ (4)

Заря

10 (1)

Артур РЕМЕНЯК (5), Денис УСТИМЕНКО (5)

Минай

10 (2)

Артем ШУЛЯНСКИЙ (5), Николай МИХАЙЛЕНКО (5)

Александрия

10 (5)

Руслан СТЕПАНЮК (7), Александр СКЛЯР (3)

Ворскла

* с пенальти.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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ViAn
Якщо є Шулянський і Михайленко, то є Ярмоленко і Волошин, 8+7=15. 5 місце підсумкове. Бражко і Кабаєв 6+5=11. 
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