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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 11:59 | Обновлено 29 мая 2024, 12:00
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1

Один из лучших бомбардиров УПЛ ведет переговоры с Александрией

Александр Филиппов вряд ли останется в «Днепре-1»

29 мая 2024, 11:59 | Обновлено 29 мая 2024, 12:00
510
1
Один из лучших бомбардиров УПЛ ведет переговоры с Александрией
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Украинский нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов может стать игроком «Александрии», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, 31-летний футболист ведет активные переговоры с командой Руслана Ротаня.

В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Филиппов провел 22 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По голам он входит в топ-5 лучших игроков лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами истекает после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что Александром Филипповым интересуются «Карпаты».

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Александр Филиппов Днепр-1 Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Gargantua
Ротань обещал воспитать группу молодых игроков на продажу а теперь старичков собирает ))
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