Один из лучших бомбардиров УПЛ ведет переговоры с Александрией
Александр Филиппов вряд ли останется в «Днепре-1»
Украинский нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов может стать игроком «Александрии», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».
По информации источника, 31-летний футболист ведет активные переговоры с командой Руслана Ротаня.
В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Филиппов провел 22 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По голам он входит в топ-5 лучших игроков лиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами истекает после завершения сезона.
Ранее сообщалось, что Александром Филипповым интересуются «Карпаты».
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