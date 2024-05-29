Один из лучших бомбардиров УПЛ ведет переговоры с Александрией

Украинский нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов может стать игроком «Александрии», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, 31-летний футболист ведет активные переговоры с командой Руслана Ротаня.

В сезоне УПЛ 2023/24 Александр Филиппов провел 22 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. По голам он входит в топ-5 лучших игроков лиги.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами истекает после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что Александром Филипповым интересуются «Карпаты».