В сезоне-2023/24 УПЛ джокеры забили 100 мячей
Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера»
В сезоне-2023/24 было забито в общей сложности 594 мяча. 100 из них (16,8%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» - 14 голов, ЛНЗ, «Полесья» – по 12 и «Руха» – 10.
А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Илья Квасница («Рух»), Владислав Наумец (ЛНЗ) – по 4 мяча, Денис Олейник (ЛНЗ), Василий Рунич («Рух») и Дмитрий Шастал («Полесье»/«Верес») – по 3.
К слову, Денис Олейник забил в чемпионатах Украины, после выхода на замену, 12 голов, уступая по этому показателю только четырем игрокам запаса.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
22
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)
|
16
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
14
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (12)
|
13
|
5.
|
БРАНДАУ
|
Шахтер
|
12
|
|
Олег ГУСЕВ
|
Арсенал (1), Динамо (11)
|
12
|
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),
|
12
|
|
|
Днепр (4), ЛНЗ (3)
|
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
12
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
12
|
10.
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),
|
11
|
|
|
Кривбасс (3), Черноморец (1)
|
|
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)
|
11
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист (9), Шахтер (2)
|
11
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