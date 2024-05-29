В сезоне-2023/24 УПЛ джокеры забили 100 мячей

В сезоне-2023/24 было забито в общей сложности 594 мяча. 100 из них (16,8%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» - 14 голов, ЛНЗ, «Полесья» – по 12 и «Руха» – 10.

А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Илья Квасница («Рух»), Владислав Наумец (ЛНЗ) – по 4 мяча, Денис Олейник (ЛНЗ), Василий Рунич («Рух») и Дмитрий Шастал («Полесье»/«Верес») – по 3.

К слову, Денис Олейник забил в чемпионатах Украины, после выхода на замену, 12 голов, уступая по этому показателю только четырем игрокам запаса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины