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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 11:49 | Обновлено 29 мая 2024, 11:56
98
0

В сезоне-2023/24 УПЛ джокеры забили 100 мячей

Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера»

29 мая 2024, 11:49 | Обновлено 29 мая 2024, 11:56
98
0
В сезоне-2023/24 УПЛ джокеры забили 100 мячей
ФК Рух. Илья Квасница

В сезоне-2023/24 было забито в общей сложности 594 мяча. 100 из них (16,8%) записали в свой актив игроки, вышедшие на замену. Чаще других поражали ворота соперников резервисты «Шахтера» - 14 голов, ЛНЗ, «Полесья» – по 12 и «Руха» – 10.

А лучшими бомбардирами чемпионата среди джокеров стали Илья Квасница («Рух»), Владислав Наумец (ЛНЗ) – по 4 мяча, Денис Олейник (ЛНЗ), Василий Рунич («Рух») и Дмитрий Шастал («Полесье»/«Верес») – по 3.

К слову, Денис Олейник забил в чемпионатах Украины, после выхода на замену, 12 голов, уступая по этому показателю только четырем игрокам запаса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-джокеры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

ЭДУАРДУ

Шахтер

22

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (5), Днепр (8), Колос (2)

16

3.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

14

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (12)

13

5.

БРАНДАУ

Шахтер

12

Олег ГУСЕВ

Арсенал (1), Динамо (11)

12

Денис ОЛЕЙНИК

Динамо (1), Арсенал (2), Металлист (2),

12

Днепр (4), ЛНЗ (3)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

12

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

12

10.

Алексей АНТОНОВ

Металлист (4), Ильичевец (1), Днепр (2),

11

Кривбасс (3), Черноморец (1)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (7), Днепр (1), Металлист (3)

11

Марко ДЕВИЧ

Металлист (9), Шахтер (2)

11
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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