Ванат забил больше всего решающих голов в сезоне 2023/24
В минувшем чемпионате форвард киевлян забил 6 победных мячей
В сезоне-2023/24 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Ваната. Форвард «Динамо» забил 6 победных мячей и тем самым фактически принес своей команде 18 очков. На три пункта отстали от Ваната лидеры атак «Шахтера» и «Днепра-1» Даниил Сикан и Александр Филиппов.
К слову, Филиппов, а также его одноклубник Алексей Гуцуляк, Игорь Краснопир из «Оболони» и Богдан Слюбик из «Руха» чаще других спасали свои команды от поражения, забив по 3 ничейных гола.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2023/24
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ПГ
|
НГ
|
Очки
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
6
|
-
|
18
|
2.
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
5
|
-
|
15
|
3.
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1
|
4
|
3
|
15
|
4.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
3
|
3
|
12
|
|
Игорь КРАСНОПИР
|
Оболонь
|
3
|
3
|
12
|
6.
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
3
|
1
|
10
|
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
3
|
1
|
10
|
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
3
|
1
|
10
ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.
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