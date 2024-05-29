Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат забил больше всего решающих голов в сезоне 2023/24
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 11:39 | Обновлено 29 мая 2024, 11:59
154
1

Ванат забил больше всего решающих голов в сезоне 2023/24

В минувшем чемпионате форвард киевлян забил 6 победных мячей

29 мая 2024, 11:39 | Обновлено 29 мая 2024, 11:59
154
1
Ванат забил больше всего решающих голов в сезоне 2023/24
ФК Динамо. Владислав Ванат

В сезоне-2023/24 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Ваната. Форвард «Динамо» забил 6 победных мячей и тем самым фактически принес своей команде 18 очков. На три пункта отстали от Ваната лидеры атак «Шахтера» и «Днепра-1» Даниил Сикан и Александр Филиппов.

К слову, Филиппов, а также его одноклубник Алексей Гуцуляк, Игорь Краснопир из «Оболони» и Богдан Слюбик из «Руха» чаще других спасали свои команды от поражения, забив по 3 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2023/24

Игрок

Клуб

ПГ

НГ

Очки

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

6

-

18

2.

Даниил СИКАН

Шахтер

5

-

15

3.

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1

4

3

15

4.

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

3

3

12

Игорь КРАСНОПИР

Оболонь

3

3

12

6.

Илья КВАСНИЦА

Рух

3

1

10

Олег КОЖУШКО

Кривбасс

3

1

10

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

3

1

10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.

По теме:
В сезоне-2023/24 УПЛ джокеры забили 100 мячей
Лучшим бомбардиром чемпионата седьмой раз в истории стал игрок Динамо
БРАЖКО: «Жду Евро-2024. Надо больше работать и цепляться за свой шанс»
итоги сезона УПЛ цифры и факты Владислав Ванат Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
Футбол | 28 мая 2024, 11:24 35
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов

Языковед не считает, что у спортсменов должно быть бронирование

Оболонь – Левый берег. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Футбол | 29 мая 2024, 07:00 4
Оболонь – Левый берег. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Оболонь – Левый берег. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины

Прошлогодний дебютант Премьер-Лиги будет отстаивать свое место в играх с претендентом на повышение

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов»
Футбол | 29.05.2024, 10:30
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Никогда бы не подумал, что мы попадем в Лигу чемпионов»
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Футбол | 28.05.2024, 12:31
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Футбол | 28.05.2024, 15:04
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BEAN
Дивна арифметика Якщо людина забиває переможний гол, то команда отримує 3 очки замість одного (а не замість нуля)...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
28.05.2024, 09:51 13
Футбол
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 42
Футбол
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 25
Теннис
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 10
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 11
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем