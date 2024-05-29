Ванат забил больше всего решающих голов в сезоне 2023/24

В сезоне-2023/24 самыми ценными оказались голы у лучшего бомбардира чемпионата Владислава Ваната. Форвард «Динамо» забил 6 победных мячей и тем самым фактически принес своей команде 18 очков. На три пункта отстали от Ваната лидеры атак «Шахтера» и «Днепра-1» Даниил Сикан и Александр Филиппов.

К слову, Филиппов, а также его одноклубник Алексей Гуцуляк, Игорь Краснопир из «Оболони» и Богдан Слюбик из «Руха» чаще других спасали свои команды от поражения, забив по 3 ничейных гола.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, принесшие наибольшее количество очков своим клубам в сезоне-2023/24

Игрок Клуб ПГ НГ Очки 1. Владислав ВАНАТ Динамо 6 - 18 2. Даниил СИКАН Шахтер 5 - 15 3. Александр ФИЛИППОВ Днепр-1 4 3 15 4. Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 3 3 12 Игорь КРАСНОПИР Оболонь 3 3 12 6. Илья КВАСНИЦА Рух 3 1 10 Олег КОЖУШКО Кривбасс 3 1 10 Георгий СУДАКОВ Шахтер 3 1 10

ПГ - победные голы; НГ - ничейные голы.