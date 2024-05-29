Лучшим бомбардиром чемпионата седьмой раз в истории стал игрок Динамо

После 7-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата Украины седьмой раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В минувшем сезоне 22-летний форвард киевлян в 27 проведенных играх 14 раз поражал ворота соперников. 12 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, по 7 – в осенней и весенней частях чемпионата, 8 – дома, 6 – в гостях, 10 – в первых таймах и 4 – во вторых. В активе Владислава 2 дубля – в матчах с «Минаем» и «Металлистом 1925».

Между тем, результат Ваната оказался одним из худших среди лауреатов в этой номинации. Меньше мячей за сезон забивали только Юрий Гудименко – 12 в ЧУ-1992, Сергей Шищенко – 12 в ЧУ-2001/02 и Александр Гладкий – 13 в ЧУ-2006/07. В то же время Владислав оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории УПЛ. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку лишь Александр Гладкий и Максим Шацких..

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2023/24

Игрок Клуб Голы Матчи 1 (5*). Владислав ВАНАТ Динамо 14 (2) 27 2 (8). Даниил СИКАН Шахтер 10 30 3 (4). Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 10 (3) 23 4 (-). Эдуардо ГЕРРЕРО Заря 9 23 4 (-). Александр ФИЛИППОВ Днепр-1 9 23 6 (-). Алексей ГУЦУЛЯК Днепр-1 9 25 7 (-). Олег КОЖУШКО Кривбасс 9 26 8 (-). Илья КВАСНИЦА Рух 8 30 8 (-). Андрей ШТОГРИН Черноморец 8 30 10 (-). Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 8 (2) 17

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет