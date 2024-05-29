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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 11:22 | Обновлено 29 мая 2024, 11:57
713
0

Лучшим бомбардиром чемпионата седьмой раз в истории стал игрок Динамо

В сезоне-2023/24 Владислав Ванат забил 14 мячей

29 мая 2024, 11:22 | Обновлено 29 мая 2024, 11:57
713
0
Лучшим бомбардиром чемпионата седьмой раз в истории стал игрок Динамо
ФК Динамо. Владислав Ванат

После 7-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата Украины седьмой раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В минувшем сезоне 22-летний форвард киевлян в 27 проведенных играх 14 раз поражал ворота соперников. 12 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, по 7 – в осенней и весенней частях чемпионата, 8 – дома, 6 – в гостях, 10 – в первых таймах и 4 – во вторых. В активе Владислава 2 дубля – в матчах с «Минаем» и «Металлистом 1925».

Между тем, результат Ваната оказался одним из худших среди лауреатов в этой номинации. Меньше мячей за сезон забивали только Юрий Гудименко – 12 в ЧУ-1992, Сергей Шищенко – 12 в ЧУ-2001/02 и Александр Гладкий – 13 в ЧУ-2006/07. В то же время Владислав оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории УПЛ. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку лишь Александр Гладкий и Максим Шацких..

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2023/24

Игрок

Клуб

Голы

Матчи

1 (5*).

Владислав ВАНАТ

Динамо

14 (2)

27

2 (8).

Даниил СИКАН

Шахтер

10

30

3 (4).

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

10 (3)

23

4 (-).

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

9

23

4 (-).

Александр ФИЛИППОВ

Днепр-1

9

23

6 (-).

Алексей ГУЦУЛЯК

Днепр-1

9

25

7 (-).

Олег КОЖУШКО

Кривбасс

9

26

8 (-).

Илья КВАСНИЦА

Рух

8

30

8 (-).

Андрей ШТОГРИН

Черноморец

8

30

10 (-).

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

8 (2)

17

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет

Возраст

Игрок

Клуб

Голы

Игры

Сезон

19 лет

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

13 (3)

29

2006/07

21 год

Максим ШАЦКИХ

Динамо

20 (1)

25

1999/00

22 года

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

18 (1)

26

1998/99

22 года

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

21 (4)

24

2000/01

22 года

Владислав ВАНАТ

Динамо

14 (2)

27

2023/24

23 года

Арсен АВАКОВ

Торпедо

21 (7)

33

1994/95

24 года

Сергей РЕБРОВ

Динамо

22 (5)

29

1997/98

24 года

Максим ШАЦКИХ

Динамо

22 (1)

29

2002/03

24 года

Марко ДЕВИЧ

Металлист

19 (6)

27

2007/08

24 года

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

25 (1)

29

2012/13

24 года

Артем ДОВБИК

Днепр-1

14 (3)

17

2021/22
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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