Лучшим бомбардиром чемпионата седьмой раз в истории стал игрок Динамо
В сезоне-2023/24 Владислав Ванат забил 14 мячей
После 7-летнего перерыва лучшим бомбардиром чемпионата Украины седьмой раз в истории стал футболист «Динамо» – Владислав Ванат. В минувшем сезоне 22-летний форвард киевлян в 27 проведенных играх 14 раз поражал ворота соперников. 12 мячей он забил с игры, 2 – с пенальти, по 7 – в осенней и весенней частях чемпионата, 8 – дома, 6 – в гостях, 10 – в первых таймах и 4 – во вторых. В активе Владислава 2 дубля – в матчах с «Минаем» и «Металлистом 1925».
Между тем, результат Ваната оказался одним из худших среди лауреатов в этой номинации. Меньше мячей за сезон забивали только Юрий Гудименко – 12 в ЧУ-1992, Сергей Шищенко – 12 в ЧУ-2001/02 и Александр Гладкий – 13 в ЧУ-2006/07. В то же время Владислав оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории УПЛ. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку лишь Александр Гладкий и Максим Шацких..
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ-2023/24
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Матчи
|
1 (5*).
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
14 (2)
|
27
|
2 (8).
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
10
|
30
|
3 (4).
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
10 (3)
|
23
|
4 (-).
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
9
|
23
|
4 (-).
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Днепр-1
|
9
|
23
|
6 (-).
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Днепр-1
|
9
|
25
|
7 (-).
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
9
|
26
|
8 (-).
|
Илья КВАСНИЦА
|
Рух
|
8
|
30
|
8 (-).
|
Андрей ШТОГРИН
|
Черноморец
|
8
|
30
|
10 (-).
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
8 (2)
|
17
* место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Игры
|
Сезон
|
19 лет
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков
|
13 (3)
|
29
|
2006/07
|
21 год
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
20 (1)
|
25
|
1999/00
|
22 года
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
18 (1)
|
26
|
1998/99
|
22 года
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
21 (4)
|
24
|
2000/01
|
22 года
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
14 (2)
|
27
|
2023/24
|
23 года
|
Арсен АВАКОВ
|
Торпедо
|
21 (7)
|
33
|
1994/95
|
24 года
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
22 (5)
|
29
|
1997/98
|
24 года
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
22 (1)
|
29
|
2002/03
|
24 года
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
19 (6)
|
27
|
2007/08
|
24 года
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
25 (1)
|
29
|
2012/13
|
24 года
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
14 (3)
|
17
|
2021/22
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