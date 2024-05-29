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  4. ЦЫГАНКОВ – о Пичичи Довбика: «Это была огромная радость»
Испания
29 мая 2024, 11:35 |
799
0

ЦЫГАНКОВ – о Пичичи Довбика: «Это была огромная радость»

Украинский вингер «Жироны» прокомментировал голевые достижения своего одноклубника

29 мая 2024, 11:35 |
799
0
ЦЫГАНКОВ – о Пичичи Довбика: «Это была огромная радость»
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал голевые достижения своего одноклубника и соотечественника Артема Довбика, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24:

«Это была огромная радость. Он это заслужил. В последней игре было видно, что ему помогала вся команда, и это еще один признак того, что эта группа футболистов – большая семья. Артем – отличный форвард».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трофей Пичичи
Дмитро Вербинський Источник: AS
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