Горняк-Спорт определится с главным тренером в середине июня

Как стало известно Sport.ua, 31 мая у главного тренера «Горняка-Спорт» Валерия Куценко и его помощников заканчивается контракт с командой из Горишних Плавней, которая не удержалась в Первой лиге.

Будет ли продлено с ними соглашение, определится в середине июня, когда «Горняк-Спорт» планирует начать подготовку к новому сезону.

Покинули «Горняк-Спорт» вратарь Даниил Веклич, полевые игроки Дмитрий Высочин, Владислав Мухаматгалеев, арендованный у «Ворсклы» Даниил Тузенко.

Неизвестно, останется ли Денис Черныш, у которого заканчивается контракт с клубом.

Ранее президент харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» Владимир Носов поделился взглядом на ситуацию, в которой оказалась первая клубная команда.