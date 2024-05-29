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Украина. Первая лига
29 мая 2024, 11:28 | Обновлено 29 мая 2024, 11:58
209
0

Горняк-Спорт определится с главным тренером в середине июня

У Валерия Куценко и его помощников истекают контракты

29 мая 2024, 11:28 | Обновлено 29 мая 2024, 11:58
209
0
Горняк-Спорт определится с главным тренером в середине июня
ФК Горняк-Спорт. Валерий Куценко

Как стало известно Sport.ua, 31 мая у главного тренера «Горняка-Спорт» Валерия Куценко и его помощников заканчивается контракт с командой из Горишних Плавней, которая не удержалась в Первой лиге.

Будет ли продлено с ними соглашение, определится в середине июня, когда «Горняк-Спорт» планирует начать подготовку к новому сезону.

Покинули «Горняк-Спорт» вратарь Даниил Веклич, полевые игроки Дмитрий Высочин, Владислав Мухаматгалеев, арендованный у «Ворсклы» Даниил Тузенко.

Неизвестно, останется ли Денис Черныш, у которого заканчивается контракт с клубом.

Ранее президент харьковского футбольного клуба «Металлист 1925» Владимир Носов поделился взглядом на ситуацию, в которой оказалась первая клубная команда.

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Валерий Куценко Горняк-Спорт Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд трансферы свободный агент Даниил Веклич Даниил Тузенко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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