Евгений ШЕВЧЕНКО: «Ровно не может остаться без УПЛ»

Защитник ровенского «Вереса» Евгений Шевченко поделился ожиданиями от первого переходного матча УПЛ против перволигового «Эпицентра»:

«Будет приятно увидеть всех своих друзей и бывших партнеров по команде. Конечно, я следил за выступлениями «Эпицентра» в нынешнем сезоне, когда была такая возможность – смотрел их матчи. Но это противостояние не будет иметь для меня какой-то особой принципиальности. Настраиваюсь, как и на предыдущие матчи в чемпионате – со всей ответственностью.

«Эпицентр» нельзя недооценивать. Это хорошая команда, которая играет в атакующий и комбинационный футбол. В противостоянии с ними нам будет очень непросто. Думаю, перед ними ставят задачу зацепиться за исторический шанс попасть в УПЛ. Но и у нас есть свои задачи. Мы стремимся сохранить прописку в элите. Потому что такой город как Ровно, с такими горячими болельщиками – не может остаться без Премьер-лиги. Обещаем, что сделаем все возможное для получения положительного результата в этих двух заключительных матчах сезона».

Матч «Эпицентр» – «Верес» состоится 29 мая в 15:30 по киевскому времени.