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  4. Евгений ШЕВЧЕНКО: «Ровно не может остаться без УПЛ»
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 10:37 | Обновлено 29 мая 2024, 11:10
541
0

Евгений ШЕВЧЕНКО: «Ровно не может остаться без УПЛ»

Защитник «Вереса» поделился ожиданиями от первого матча против «Эпицентра»

29 мая 2024, 10:37 | Обновлено 29 мая 2024, 11:10
541
0
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Ровно не может остаться без УПЛ»
НК Верес. Евгений Шевченко

Защитник ровенского «Вереса» Евгений Шевченко поделился ожиданиями от первого переходного матча УПЛ против перволигового «Эпицентра»:

«Будет приятно увидеть всех своих друзей и бывших партнеров по команде. Конечно, я следил за выступлениями «Эпицентра» в нынешнем сезоне, когда была такая возможность – смотрел их матчи. Но это противостояние не будет иметь для меня какой-то особой принципиальности. Настраиваюсь, как и на предыдущие матчи в чемпионате – со всей ответственностью.

«Эпицентр» нельзя недооценивать. Это хорошая команда, которая играет в атакующий и комбинационный футбол. В противостоянии с ними нам будет очень непросто. Думаю, перед ними ставят задачу зацепиться за исторический шанс попасть в УПЛ. Но и у нас есть свои задачи. Мы стремимся сохранить прописку в элите. Потому что такой город как Ровно, с такими горячими болельщиками – не может остаться без Премьер-лиги. Обещаем, что сделаем все возможное для получения положительного результата в этих двух заключительных матчах сезона».

Матч «Эпицентр» – «Верес» состоится 29 мая в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Евгений Шевченко (футболист)
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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