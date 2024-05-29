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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 10:23 |
149
0

Тренер Вереса: «Мы не можем недооценивать соперника»

Юрий Кособуцкий поделился ожиданиями от первого матча против «Эпицентра»

29 мая 2024, 10:23 |
149
0
Тренер Вереса: «Мы не можем недооценивать соперника»
НК Верес. Юрий Кособуцкий

Тренер вратарей ривненского «Вереса» Юрий Кособуцкий поделился ожиданиями от первого переходного матча УПЛ против перволигового «Эпицентра»:

«У нас два поединка впереди. Мы имеем определенную стратегию для этого противостояния, которую я не хочу озвучивать. Но в целом мы готовимся в обычном режиме: изучаем соперника, ищем его сильные и слабые стороны.

Самое важное в этих двух матчах – желание. Мы также не можем недооценивать соперника. Думаю, футболисты «Эпицентра» приложат максимум усилий и будут выкладываться на полную, чтобы достичь положительного для себя результата. Наша задача – правильно настроиться и выйти на игру с огромным желанием победить. Уверен, все ребята это понимают, потому что мы боремся за сохранение места в УПЛ».

Матч «Эпицентр» – «Верес» состоится 29 мая в 15:30 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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