Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Металлиста 1925 выступил с заявлением после вылета команды из УПЛ
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 09:30 | Обновлено 29 мая 2024, 09:39
1653
0

Президент Металлиста 1925 выступил с заявлением после вылета команды из УПЛ

Владимир Носов – о прошлом и перспективах

29 мая 2024, 09:30 | Обновлено 29 мая 2024, 09:39
1653
0
Президент Металлиста 1925 выступил с заявлением после вылета команды из УПЛ
ФК Металлист 1925. Владимир Носов

Президент харьковского футбольного клуба «Металлиста 1925» Владимир Носов поделился взглядом на ситуацию, в которой оказалась первая клубная команда.

«Сейчас мы с вами переживаем сложный, но в то же время очень важный момент в истории «Металлиста 1925». К сожалению, результаты сезона заставили нас покинуть УПЛ и перейти в Первую лигу. Этот результат нас не удовлетворяет, но является вполне объективным и понятным, ведь наша команда не успела реализовать все задуманные планы. Результат на поле соответствует нашей текущей позиции.

У нас впереди много работы. Мы должны проанализировать ошибки сезона и исправить недостатки. Хочу подчеркнуть, что как инвестор и президент, я продолжаю поддерживать клуб. Переход в Первую лигу никоим образом не повлияет на финансирование и поддержку. Наоборот, мы с командой сделаем все, чтобы харьковский футбол продолжал развиваться.

Нашей основной задачей на следующий сезон будет усиление и возвращение в УПЛ. Мы планируем улучшить футбольную составляющую, добавить профессионализма, достроить операционные процессы и обновить структуру, решить вопросы, связанные с инфраструктурой, чтобы вернуться в Премьер-Лигу сильнее, устойчивее и лучше.

Мы уделим особое внимание работе с трансферами, усилению скаутинга и развитию молодых талантов. У нас есть этот год, и мы намерены использовать его максимально продуктивно.

Спасибо всем за поддержку и веру в «Металлист 1925», особенно нашим харьковским болельщикам! Мы уверены, что вместе с вами мы вернемся в Премьер-Лигу еще сильнее!», – говорится в обращении Носова.

Напомним, «Металлист 1925» завершил сезон-2023/2024 на 16-м месте в таблице УПЛ и понизился в Первую лигу.

По теме:
Евгений ШЕВЧЕНКО: «Ровно не может остаться без УПЛ»
Тренер Вереса: «Мы не можем недооценивать соперника»
ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Бокс | 28 мая 2024, 11:29 1
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри

Британец остался доволен боем

«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
Футбол | 28 мая 2024, 14:21 37
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины
«Ты сделал это!» Бывший игрок сборной поздравил предателя Украины

Андрей Воронин порадовался за Ивана Ордеца из «Бохума»

Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 29.05.2024, 06:13
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Футбол | 29.05.2024, 09:57
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Футбол | 28.05.2024, 15:04
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 11
Бокс
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 41
Футбол
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
28.05.2024, 09:51 13
Футбол
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
28.05.2024, 01:59
Теннис
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
28.05.2024, 00:05 12
Футбол
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
28.05.2024, 18:05 1
Бокс
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 03:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем