Защитник сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером

Защитник юношеской сборной Украины U-19 Иван Ермачков подписал контракт с «Вердером».

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год.

Ермачков будет выступать за вторую команду «музыкантов» с возможностью тренироваться с основой.

Иван действует на позиции центрального защитника. Принял участие в обоих раундах квалификацию на юношеский Евро U-19. В Украине выступал за «Диназ» и «Колос». После начала войны оказался в Германии, где защищал цвета юношеской команды «Вупперталя».