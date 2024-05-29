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  4. Защитник сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером
Германия
29 мая 2024, 09:10 |
1803
0

Защитник сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год

29 мая 2024, 09:10 |
1803
0
Защитник сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером
ФК Вердер. Иван Ермачков

Защитник юношеской сборной Украины U-19 Иван Ермачков подписал контракт с «Вердером».

Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год.

Ермачков будет выступать за вторую команду «музыкантов» с возможностью тренироваться с основой.

Иван действует на позиции центрального защитника. Принял участие в обоих раундах квалификацию на юношеский Евро U-19. В Украине выступал за «Диназ» и «Колос». После начала войны оказался в Германии, где защищал цвета юношеской команды «Вупперталя».

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инсайд Вердер чемпионат Украины по футболу U-19
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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