Германия29 мая 2024, 09:10 |
1803
0
Защитник сборной Украины U-19 подписал контракт с Вердером
Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год
29 мая 2024, 09:10 |
1803
0
Защитник юношеской сборной Украины U-19 Иван Ермачков подписал контракт с «Вердером».
Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще не год.
Ермачков будет выступать за вторую команду «музыкантов» с возможностью тренироваться с основой.
Иван действует на позиции центрального защитника. Принял участие в обоих раундах квалификацию на юношеский Евро U-19. В Украине выступал за «Диназ» и «Колос». После начала войны оказался в Германии, где защищал цвета юношеской команды «Вупперталя».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2024, 09:57 0
Портал WhoScored презентовал команду лучших
Футбол | 28 мая 2024, 12:31 9
Владислав Ващук теперь защищает Украину с оружием в руках
Футбол | 28.05.2024, 15:04
Футбол | 29.05.2024, 06:13
Футбол | 28.05.2024, 14:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2024, 00:05 12
27.05.2024, 13:40 11
Теннис
27.05.2024, 16:06 76
27.05.2024, 20:53 25
28.05.2024, 04:55 41
28.05.2024, 09:35 1
29.05.2024, 03:20 8