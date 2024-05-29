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  4. Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в Боснии
ITF
29 мая 2024, 04:20 | Обновлено 29 мая 2024, 05:26
53
0

Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в Боснии

Выступая в паре с Тимом Рюлем из Германии, украинец победил в 4 матчах подряд

29 мая 2024, 04:20 | Обновлено 29 мая 2024, 05:26
53
0
Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в Боснии
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в боснийском городе Брчко.

Выступая в паре с Тимом Рюлем из Германии, Орлов победил в 4 матчах подряд.

В финале украино-немецкий дуэт обыграл тандем Кабир Капаси (США) и Милян Зекич (Сербия) – 6:2, 6:1

В одиночном разряде Орлов дошел до четвертьфинала, где уступил сербу Миляну Зекичу – 6:3, 6:7 (5:7), 2:3, отказ

ITF M15. Брчко (Босния и Герцеговина)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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