Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в Боснии

Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в боснийском городе Брчко.

Выступая в паре с Тимом Рюлем из Германии, Орлов победил в 4 матчах подряд.

В финале украино-немецкий дуэт обыграл тандем Кабир Капаси (США) и Милян Зекич (Сербия) – 6:2, 6:1

В одиночном разряде Орлов дошел до четвертьфинала, где уступил сербу Миляну Зекичу – 6:3, 6:7 (5:7), 2:3, отказ

ITF M15. Брчко (Босния и Герцеговина)