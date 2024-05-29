ITF29 мая 2024, 04:20 | Обновлено 29 мая 2024, 05:26
53
0
Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в Боснии
Выступая в паре с Тимом Рюлем из Германии, украинец победил в 4 матчах подряд
29 мая 2024, 04:20 | Обновлено 29 мая 2024, 05:26
53
0
Украинский теннисист Владислав Орлов выиграл парный титул в турнире ITF в боснийском городе Брчко.
Выступая в паре с Тимом Рюлем из Германии, Орлов победил в 4 матчах подряд.
В финале украино-немецкий дуэт обыграл тандем Кабир Капаси (США) и Милян Зекич (Сербия) – 6:2, 6:1
В одиночном разряде Орлов дошел до четвертьфинала, где уступил сербу Миляну Зекичу – 6:3, 6:7 (5:7), 2:3, отказ
ITF M15. Брчко (Босния и Герцеговина)
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