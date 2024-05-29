Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БРАЖКО: «Жду Евро-2024. Надо больше работать и цепляться за свой шанс»
Чемпионат Европы
29 мая 2024, 03:59 | Обновлено 29 мая 2024, 04:14
28
0

БРАЖКО: «Жду Евро-2024. Надо больше работать и цепляться за свой шанс»

Полузащитник «Динамо» принял участие в автограф-сессии сборной Украины

29 мая 2024, 03:59 | Обновлено 29 мая 2024, 04:14
28
0
БРАЖКО: «Жду Евро-2024. Надо больше работать и цепляться за свой шанс»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко принял участие в автограф-сессии сборной Украины, а затем ответил на вопросы клубных СМИ:

– Как отдохнули в родном Запорожье? Хватило ли времени?

– Отдохнул хорошо, я два года не был дома, поэтому уехал в Запорожье, классно провел время. Я полон сил и жду приезда в сборную и первую тренировку.

– Для вас это второй вызов в национальную сборную, раньше вы играли за юношескую и молодежную команды. Готовы к такому прыжку в карьере?

– Конечно, ради этого я и работал. Но сейчас нужно работать еще больше и цепляться за свой шанс. Жду Евро.

– Украина принимает участие в четвертом чемпионате Европы, для вас это первый турнир такого масштаба, как к нему психологически готовитесь?

– Спокойно готовлюсь, не думаю о важности матчей. Если переживаешь, нужно себя успокаивать. Мы еще не начали тренироваться, потому говорить о волнении рано.

– Эксперты говорят, что вы можете быть основным игроком сборной Украины, готовы ли к этому? Сможете ли провести все матчи на столь высоком уровне?

– Увидим. Это решать тренеру, все будет зависеть от готовности. Конечно, я хочу сыграть.

– Что чувствуете, будучи в лагере национальной сборной? Было ли у вас особое посвящение?

– Пока не было, может, ребята что-нибудь придумают уже на Евро. Если нужно, готов петь (улыбается) – традиция есть традиция.

– Есть ли у сборной игроки, с которыми вы не были знакомы? Как вас вообще приняли в команде?

– Очень хорошо. Со всеми познакомились, хорошие ребята, подсказывают на тренировках. Хорошо ладим.

– Как вам раздавать автографы в качестве игрока сборной Украины?

– Это классно. Приятно видеть радостных ребят, когда отвечаю на вопрос, когда раздаю свои карточки с автографами людям. Я очень доволен, спасибо всем пришедшим.

По теме:
КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»
Триумф Ворсклы. Итоговая таблица женского чемпионата Украины
ШЕВЧЕНКО: «Наша сборная будет самой молодой на Евро-2024 в Германии»
Евро-2024 сборная Украины по футболу Владимир Бражко Динамо Киев автограф
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Футбол | 28 мая 2024, 12:38 12
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены

Очень драматическая история из личной жизни Оларенважу Кайоде…

В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
Футбол | 28 мая 2024, 23:59 0
В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2

Бреда в первом поединке нанесла крупное поражение Эксельсиору

Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1
Футбол | 28.05.2024, 21:26
Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1
Источник: Полесье подпишет голкипера из Днепра-1
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Бокс | 28.05.2024, 10:16
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Футбол | 28.05.2024, 04:29
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
28.05.2024, 00:16 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
27.05.2024, 00:19 29
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 9
Бокс
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 25
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 24
Футбол
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 36
Футбол
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в бою за абсолют
28.05.2024, 10:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем