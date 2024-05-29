БРАЖКО: «Жду Евро-2024. Надо больше работать и цепляться за свой шанс»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко принял участие в автограф-сессии сборной Украины, а затем ответил на вопросы клубных СМИ:

– Как отдохнули в родном Запорожье? Хватило ли времени?

– Отдохнул хорошо, я два года не был дома, поэтому уехал в Запорожье, классно провел время. Я полон сил и жду приезда в сборную и первую тренировку.

– Для вас это второй вызов в национальную сборную, раньше вы играли за юношескую и молодежную команды. Готовы к такому прыжку в карьере?

– Конечно, ради этого я и работал. Но сейчас нужно работать еще больше и цепляться за свой шанс. Жду Евро.

– Украина принимает участие в четвертом чемпионате Европы, для вас это первый турнир такого масштаба, как к нему психологически готовитесь?

– Спокойно готовлюсь, не думаю о важности матчей. Если переживаешь, нужно себя успокаивать. Мы еще не начали тренироваться, потому говорить о волнении рано.

– Эксперты говорят, что вы можете быть основным игроком сборной Украины, готовы ли к этому? Сможете ли провести все матчи на столь высоком уровне?

– Увидим. Это решать тренеру, все будет зависеть от готовности. Конечно, я хочу сыграть.

– Что чувствуете, будучи в лагере национальной сборной? Было ли у вас особое посвящение?

– Пока не было, может, ребята что-нибудь придумают уже на Евро. Если нужно, готов петь (улыбается) – традиция есть традиция.

– Есть ли у сборной игроки, с которыми вы не были знакомы? Как вас вообще приняли в команде?

– Очень хорошо. Со всеми познакомились, хорошие ребята, подсказывают на тренировках. Хорошо ладим.

– Как вам раздавать автографы в качестве игрока сборной Украины?

– Это классно. Приятно видеть радостных ребят, когда отвечаю на вопрос, когда раздаю свои карточки с автографами людям. Я очень доволен, спасибо всем пришедшим.