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  4. Белинский взял одиночный трофей ITF в Хорватии
ITF
29 мая 2024, 02:41 | Обновлено 29 мая 2024, 03:12
21
1

Белинский взял одиночный трофей ITF в Хорватии

Украинский теннисист в финале выиграл у итальянца Габриэле Пеннафорти

29 мая 2024, 02:41 | Обновлено 29 мая 2024, 03:12
21
1
Белинский взял одиночный трофей ITF в Хорватии
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей ITF M15 в хорватском городе Бол.

Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у итальянца Габриэле Пеннафорти, лидера посева.

Финальный матч в Хорватии завершился в двух сетах – 6:1, 6:2

Сетка турнира ITF M15. Бол (Хорватия)

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Вячеслав Белинский трофеи украинцев в теннисе
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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