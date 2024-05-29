ITF29 мая 2024, 02:41 | Обновлено 29 мая 2024, 03:12
21
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Белинский взял одиночный трофей ITF в Хорватии
Украинский теннисист в финале выиграл у итальянца Габриэле Пеннафорти
29 мая 2024, 02:41 | Обновлено 29 мая 2024, 03:12
21
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Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей ITF M15 в хорватском городе Бол.
Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у итальянца Габриэле Пеннафорти, лидера посева.
Финальный матч в Хорватии завершился в двух сетах – 6:1, 6:2
Сетка турнира ITF M15. Бол (Хорватия)
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