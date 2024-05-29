Белинский взял одиночный трофей ITF в Хорватии

Украинец Вячеслав Белинский взял одиночный трофей ITF M15 в хорватском городе Бол.

Украинский теннисист, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у итальянца Габриэле Пеннафорти, лидера посева.

Финальный матч в Хорватии завершился в двух сетах – 6:1, 6:2

Сетка турнира ITF M15. Бол (Хорватия)