Украина. Премьер лига29 мая 2024, 02:23 | Обновлено 29 мая 2024, 02:56
11
0
КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»
Защитник киевского «Динамо» похвалил соперников, львовский «Рух»
29 мая 2024, 02:23 | Обновлено 29 мая 2024, 02:56
11
0
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал игру 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:1):
«Я хочу отметить Рух. Какими они были в прошлом чемпионате и как они выросли. Это подтверждение развития украинского футбола, движения в правильном направлении. Многие молодые играют в УПЛ, для них все двери открыты».
Киевское Динамо завершило сезон на 2-м месте, а Рух финишировал 6-м и не попал в еврокубки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 мая 2024, 10:16 0
Китайский боксер высказался о мегафайте
Футбол | 28 мая 2024, 04:29 38
Об этом сообщил Виктор Вацко
Футбол | 28.05.2024, 12:38
Футбол | 28.05.2024, 19:24
Футбол | 28.05.2024, 23:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2024, 06:59 8
28.05.2024, 07:48 2
28.05.2024, 06:55 9
28.05.2024, 15:04 24
27.05.2024, 06:30 36
27.05.2024, 07:38 7
28.05.2024, 00:16 2
27.05.2024, 20:53 25