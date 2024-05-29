КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал игру 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:1):

«Я хочу отметить Рух. Какими они были в прошлом чемпионате и как они выросли. Это подтверждение развития украинского футбола, движения в правильном направлении. Многие молодые играют в УПЛ, для них все двери открыты».

Киевское Динамо завершило сезон на 2-м месте, а Рух финишировал 6-м и не попал в еврокубки.