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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 02:23 | Обновлено 29 мая 2024, 02:56
11
0

КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»

Защитник киевского «Динамо» похвалил соперников, львовский «Рух»

29 мая 2024, 02:23 | Обновлено 29 мая 2024, 02:56
11
0
КАРАВАЕВ: «Украинский футбол движется в правильном направлении»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал игру 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:1):

«Я хочу отметить Рух. Какими они были в прошлом чемпионате и как они выросли. Это подтверждение развития украинского футбола, движения в правильном направлении. Многие молодые играют в УПЛ, для них все двери открыты».

Киевское Динамо завершило сезон на 2-м месте, а Рух финишировал 6-м и не попал в еврокубки.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо Александр Караваев
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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