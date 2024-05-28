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Англия
28 мая 2024, 21:08 |
1182
0

Виллиан рассказал, почему решился на уход из Арсенала

В настоящий момент 35-летний бразилец продолжает играть в АПЛ

28 мая 2024, 21:08 |
1182
0
Виллиан рассказал, почему решился на уход из Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший вингер «Шахтера» Виллиан рассказал, почему после сезона-2020/21, который оказался для него единственным в составе «Арсенала», принял решение покинуть лондонский клуб.

«Я прибыл, когда «Арсенал» переживал капитальную перестройку, меняя много вещей внутри, и я прибыл в середине этого процесса. Я хотел поехать туда, я говорил с (менеджером) [Микелем] Артетой и (спортивным директором) Эду. Я приехал мотивированный, очень счастливый, но со временем по разным причинам все пошло не так, как мы надеялись».

«Когда дело дошло до конца первого сезона, я поговорил с ними и сказал: «Я не думаю, что здесь что-то получится». Я игрок, которому нужно чувствовать себя счастливым там, где я есть, а здесь я не могу найти себя. Поэтому мы решили расторгнуть мой контракт, но «Арсенал» всегда хотел, чтобы я остался и попробовал силы еще в течение года. Думаю, главным фактором было то, что я застал клуб в процессе реконструкции, менявшей все».

«Многие люди говорили: «Подожди еще немного, потерпи немного». Но знаете, когда вы не чувствуете себя счастливым… Когда вы находитесь в каком-то месте только ради денег, это не очень приятно, понимаете? Ехать куда-то только ради контракта… Я не такой человек, мне нужно чувствовать себя хорошо», – сказал Виллиан.

Впоследствии бразилец вернулся на родину, где подписал контракт с «Коринтиансом», но через год вернулся в Англию, так как ему и его семье начали поступать угрозы от фанатов «тимау».

«Я всегда говорил, что не хочу возвращаться в Бразилию, что сейчас неподходящее время. А потом пришло время в «Арсенале», и все изменилось. В тот момент я почувствовал воодушевление вернуться, не в последнюю очередь благодаря моей семье из «Коринтианса». Я захотел вернуться в клуб, который открыл меня».

«Но затем все узнали, что произошло за пределами поля, и потому у меня ничего не вышло. В итоге я покинул «Коринтианс» и вернулся в Англию. Игроку сложно покинуть Англию и вернуться снова. Но я вернулся. Я думаю, что это тоже был полезный опыт», – заключил Виллиан.

Отметим, что контракт Виллиана с «Фулхэмом» рассчитан до 30 июня, однако клуб имеет опцию на его продление еще на один сезон, которой, как ожидается, воспользуется.

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Алексей Сливченко Источник: ESPN
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