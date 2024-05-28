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  4. Даниил СИКАН: «Я должен быть готов поехать на Евро-2024»
Чемпионат Европы
28 мая 2024, 18:31 | Обновлено 28 мая 2024, 18:43
390
2

Даниил СИКАН: «Я должен быть готов поехать на Евро-2024»

Форвард «Шахтера» – о шансах выступить на чемпионате Европы

28 мая 2024, 18:31 | Обновлено 28 мая 2024, 18:43
390
2
Даниил СИКАН: «Я должен быть готов поехать на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оценил свои шансы выступить на Евро-2024 и Олимпиаде в Париже:

– Вы еще надеетесь на поездку на Евро-2024?
– Трудно сказать. Конечно, я еще нахожусь в резервном списке и произойти может что угодно. Поэтому я должен быть готовым туда поехать. Но, в большей степени, для меня эта тема уже закрыта, поскольку я вне основной заявки Сергея Реброва. Теперь больше концентрируюсь на делах олимпийской сборной.

– Если бы можно было выбирать между Евро и Олимпиадой, на что бы пал выбор?
– Смотря, в каком статусе. Если бы поехал на чемпионат Европы и не провел ни одного матча, то, очевидно, лучше отправиться на Олимпийские игры. А если играть и там, и там – то Евро-2024.

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Даниил Сикан Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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stalevar1250
Кто ты, несчастье!? 😂 
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+2
Алекс 122
Він повний нуль .і не там і не там непотрібний 
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+2
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