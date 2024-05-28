Даниил СИКАН: «Я должен быть готов поехать на Евро-2024»

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан оценил свои шансы выступить на Евро-2024 и Олимпиаде в Париже:

– Вы еще надеетесь на поездку на Евро-2024?

– Трудно сказать. Конечно, я еще нахожусь в резервном списке и произойти может что угодно. Поэтому я должен быть готовым туда поехать. Но, в большей степени, для меня эта тема уже закрыта, поскольку я вне основной заявки Сергея Реброва. Теперь больше концентрируюсь на делах олимпийской сборной.

– Если бы можно было выбирать между Евро и Олимпиадой, на что бы пал выбор?

– Смотря, в каком статусе. Если бы поехал на чемпионат Европы и не провел ни одного матча, то, очевидно, лучше отправиться на Олимпийские игры. А если играть и там, и там – то Евро-2024.