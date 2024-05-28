Экс-звезда Интера: «Я был алкоголиком несколько лет»

Бывший полузащитник «Интера» и «Порту» Фреди Гуарин признался, что имел серьезные проблемы с алкоголем:

«Я был алкоголиком в течение нескольких лет. Когда я покинул «Мильонариос», это была самая низкая точка, которой я достиг, потому что за последние три года я достиг дна своей зависимости. Я больше не работал, я потерял свое достоинство, свою уверенность в себе, близких и самое важное и дорогое, что у меня есть, троих моих детей, я потерял многое на сентиментальном и любовном уровне.

Я алкоголик и признаю это на все сто процентов, но я выздоравливающий алкоголик. Сейчас мои дети вернулись, я в их пространстве, я очень уважаю решения, которые они так или иначе приняли, я люблю своих детей. Путь – это Бог, который дает мне силы каждый день, а также силы вести трезвую и здоровую жизнь, чтобы я мог дать детям бесконечную любовь, которую я к ним испытываю.

Кто из футболистов помог мне? Фалькао, Хамес, Кинтеро, Оспина, Дзанетти, Кордоба и другие были рядом со мной в те мрачные моменты. Они всегда были готовы помочь мне. Остальные, не сказав ни слова, покинули меня».