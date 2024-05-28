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  4. В Днепре-1 рассказали, где команда может играть квалификацию еврокубков
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 15:34 |
600
0

В Днепре-1 рассказали, где команда может играть квалификацию еврокубков

Вячеслав Фридман также раскрыл возможную геолокацию летних сборов

28 мая 2024, 15:34 |
600
0
В Днепре-1 рассказали, где команда может играть квалификацию еврокубков
ФК Днепр. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман раскрыл возможную геолокацию летних сборов, а также рассказал, где команда может играть квалификацию Лиги конференций 2024/25.

– Сборы будут проходить в Ужгороде, или где-то в другом месте?
– Возможно сборы будут в Днепре, на базе. Здесь есть с кем играть, сюда приезжают «Александрия», «Ворскла», все, кто рядом. Возможно в Ужгороде, мы еще не приняли решение по сборам.

– Квалификацию в еврокубки будут играть в Кошице, как в прошлом сезоне?
– Пока думаем, возможно не в Кошице. Но точно ни Германия, ни Франция. Пребывание команды в Кошице это недешевая история. Возможно сыграем в Молдове, это логистически удобно, почему бы нет.

Ранее Вячеслав Фридман рассказал, останется ли в команде Юрий Максимов.

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Днепр-1 Вячеслав Фридман Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций Кошице учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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