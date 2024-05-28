ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил выступления украинских легионеров в сезоне 2023/24.

– Лучший украинский легионер.

– Довбик, конечно, он «Пичичи» взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон. Если у Довбика есть амбиции, то ему надо идти на повышение. Понятно, что в «Жироне» проще: все свое, команда колхозница. Знаете, я бы на его месте остался в «Жироне», ведь они будут в Лиге чемпионов играть. Это только Миколенко мог уйти в «Эвертон». Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел в аутсайдера АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю.

Также среди лучших отмечу Цыганкова и Лунина. Забарный в этом сезоне неплохо выглядел, получил хорошую прессу. Про Зинченко меня даже не спрашивайте, что про запасного говорить?

Ранее Виктор Леоненко «прошелся» по тренерам клубов Украинской Премьер-лиги.