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  4. ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Испания
28 мая 2024, 15:04 |
3205
13

ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» оценил выступления украинских легионеров в этом сезоне

28 мая 2024, 15:04 |
3205
13
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил выступления украинских легионеров в сезоне 2023/24.

– Лучший украинский легионер.

– Довбик, конечно, он «Пичичи» взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон. Если у Довбика есть амбиции, то ему надо идти на повышение. Понятно, что в «Жироне» проще: все свое, команда колхозница. Знаете, я бы на его месте остался в «Жироне», ведь они будут в Лиге чемпионов играть. Это только Миколенко мог уйти в «Эвертон». Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел в аутсайдера АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю.

Также среди лучших отмечу Цыганкова и Лунина. Забарный в этом сезоне неплохо выглядел, получил хорошую прессу. Про Зинченко меня даже не спрашивайте, что про запасного говорить?

Ранее Виктор Леоненко «прошелся» по тренерам клубов Украинской Премьер-лиги.

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Виталий Миколенко Артем Довбик Виктор Цыганков Виктор Леоненко Илья Забарный Андрей Лунин Александр Зинченко Эвертон Жирона Реал Мадрид Борнмут Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 13
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vbrjkf
Це в "команді-колгоспниці грає основний голкіпер збірної Англії ? Вітьок, проспись! Команда зберегла прописку в АПЛ, не дивлячись на зняття очок, проявила характер. Оце і підтверджує, що "Евертон" - КОМАНДА !  
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+10
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turist86
Жирона - команда-колгоспниця?   Ідіот, колгоспники в ЛЧ не грають. Це команда-відкриття, команда-сенсація! 
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+8
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Алекс 122
Всіх обісрав ? А мудрика типу забув
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+8
DK1961
Интересно за какие заслуги или за сколько бабла спорт уа беспрерывно предоставляет трибуну этому пьяному антиукраинскому гопнику?
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+7
romario1501
Вітя, Миколенко перейшов в один з найсильніших чемпіонатів світу, а ти коли їздив Кайзерслаутерн, то почав вимагати в президента клубу будинок з більярдним столом, а від тебе так штиняло цигарками, що він сказав, що йому не потрібні такі більярдисти.
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+6
Mac_Gyver
Чим ще на початку сезону "Жирона" була краще за "Евертон"? Аби язиком ляпати...
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+3
Первый Среди Равных
Багато новин з Леоненком і Фаріон. Видно вирішили підняти відвідуваність і активність на сайті.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
OLIK LESYK
Нахуя ви цитуєте цього алкаша!!
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+2
Перець
Судячи з фотки вже хряпнув з ранку 
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+1
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