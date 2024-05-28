Другие новости28 мая 2024, 14:42 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 мая 2024, 14:42 |
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Во вторник, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Харберг – Аустрия
20:00 Мальме – Эльфсборг
КИБЕРСПОРТ
20:00 NaVi – Team Spirit
23:00 BIG – FlyQuest
23:00 FaZe Clan – Virtus.pro
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