СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

Во вторник, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Харберг – Аустрия

2.62 – 3.75 – 2.46

20:00 Мальме – Эльфсборг

1.50 – 4.60 – 5.95

КИБЕРСПОРТ

20:00 NaVi – Team Spirit

3.57 – 1.29

23:00 BIG – FlyQuest

1.62 – 2.29

23:00 FaZe Clan – Virtus.pro

1.51 – 2.55