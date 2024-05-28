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28 мая 2024, 14:42 |
162
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 мая 2024, 14:42 |
162
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Харберг – Аустрия

Ggbet 2.62 – 3.75 – 2.46

20:00 Мальме – Эльфсборг

Ggbet 1.50 – 4.60 – 5.95

КИБЕРСПОРТ

20:00 NaVi – Team Spirit

Ggbet 3.57 – 1.29

23:00 BIG – FlyQuest

Ggbet 1.62 – 2.29

23:00 FaZe Clan – Virtus.pro

Ggbet 1.51 – 2.55

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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