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  4. ВИДЕО. Седьмой номер рейтинга ATP показал, как жонглирует футбольным мячом
Ролан Гаррос
28 мая 2024, 13:59 | Обновлено 28 мая 2024, 14:00
563
0

ВИДЕО. Седьмой номер рейтинга ATP показал, как жонглирует футбольным мячом

Каспер Рууд мог бы усилить футбольную сборную

28 мая 2024, 13:59 | Обновлено 28 мая 2024, 14:00
563
0
ВИДЕО. Седьмой номер рейтинга ATP показал, как жонглирует футбольным мячом
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд продемонстрировал свои футбольные навыки.

Седьмой номер мирового рейтинга показал, с какой легкостью он жонглирует мячом.

Отметим, что Рууд стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису матчем против бразильца Фелипе Мелигени Алвеша. Рууд – в числе фаворитов на Ролан Гаррос в этом году.

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Владимир Клепач Источник: X
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