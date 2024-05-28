ВИДЕО. Седьмой номер рейтинга ATP показал, как жонглирует футбольным мячом

Норвежский теннисист Каспер Рууд продемонстрировал свои футбольные навыки.

Седьмой номер мирового рейтинга показал, с какой легкостью он жонглирует мячом.

Отметим, что Рууд стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису матчем против бразильца Фелипе Мелигени Алвеша. Рууд – в числе фаворитов на Ролан Гаррос в этом году.