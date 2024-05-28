Ролан Гаррос28 мая 2024, 13:59 | Обновлено 28 мая 2024, 14:00
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ВИДЕО. Седьмой номер рейтинга ATP показал, как жонглирует футбольным мячом
Каспер Рууд мог бы усилить футбольную сборную
28 мая 2024, 13:59 | Обновлено 28 мая 2024, 14:00
563
0
Норвежский теннисист Каспер Рууд продемонстрировал свои футбольные навыки.
Седьмой номер мирового рейтинга показал, с какой легкостью он жонглирует мячом.
Отметим, что Рууд стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису матчем против бразильца Фелипе Мелигени Алвеша. Рууд – в числе фаворитов на Ролан Гаррос в этом году.
Thoughts, @ErlingHaaland? ⚽️🇳🇴😉#RolandGarros @CasperRuud98 pic.twitter.com/TjpIU0vH0L— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2024
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